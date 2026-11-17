Wien (OTS) -

Als „gefährliches Warnzeichen für das, was auf Österreich zukommt“, bezeichnete heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann die dramatische Lage auf den Kanarischen Inseln. Dort spitze sich die Situation durch einen regelrechten „Asyl-Tsunami“ von Migranten derart zu, dass auf der Insel El Hierro bereits der Notstand ausgerufen werden musste. Für Darmann sei dies der Beweis für das Scheitern der europäischen Asylpolitik, deren Konsequenzen die Österreicher durch die Zustimmung der ÖVP zum EU-Asyl- und Migrationspakt bald wohl am eigenen Leib spüren würden.

„Die Bilder von den Kanaren sind ein Alarmzeichen höchsten Grades. Der von der ÖVP mitgetragene EU-Asyl- und Migrationspakt ist nichts anderes als ein europaweiter Verteilmechanismus, der unser Land zur Endstation dieser neuen Völkerwanderung macht. Das ist keine Politik für Österreich, das ist eine Gefährdung unserer Heimat!“, so Darmann.

Der freiheitliche Sicherheitssprecher kritisierte die „völlige Realitätsverweigerung“ von ÖVP-Bundeskanzler Stocker und ÖVP-Innenminister Karner. Deren Pläne für Ruanda seien reine Nebelgranaten, um von der drohenden Katastrophe abzulenken. „Stocker und Karner brüsten sich mit fadenscheinigen Plänen für Asylzentren in Ruanda, während die nächste Krise bereits an die Tore Europas klopft. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass die ÖVP ‚Nein‘ sagen wird, wenn Brüssel die Verteilung dieser Migranten anordnet? Es stellt sich nicht die Frage, ob, sondern wann die von Karner und Stocker im EU-Asylpakt festgeschriebene Fortsetzung der illegalen Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyl und einer falschen Toleranz in Österreich aufschlägt – inklusive aller aus den vergangenen Jahren bekannten negativen Folgen wie dem Import von Kriminalität, Gewalt und Terrorismus. Die Umfallerpartei ÖVP wird beim kleinsten Druck aus der EU sofort einknicken. Sie hat mit ihrer Unterschrift unter den Migrationspakt die Kontrolle über unsere Grenzen aufgegeben und Österreichs Souveränität an EU-Zentralisten verkauft“, erklärte Darmann.

Abschließend forderte der FPÖ-Sicherheitssprecher einen sofortigen Systemwechsel in der österreichischen Asylpolitik: „Es braucht jetzt und sofort einen absoluten Asylstopp und eine klare Ansage, dass kein einziger dieser illegalen Migranten nach Österreich kommen wird. Anstatt das Geld der Steuerzahler für die nächste Asylwelle zu verplanen, muss die Regierung endlich die ‚Festung Österreich‘ errichten, die wir Freiheitliche seit Jahren fordern. Nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl wird die Sicherheit der Österreicher wieder an erster Stelle stehen und dem Asylirrsinn ein Ende gesetzt!“