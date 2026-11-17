Baden (OTS) -

Was machen die Österreicherinnen und Österreicher als Erstes nach dem Aufstehen? Wie verbringen sie ihren Arbeitstag, was landet auf dem Teller und wie viel Zeit bleibt für Sport, Familie und persönliche Interessen? Das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent hat 1.000 Personen im Alter zwischen 14 und 69 Jahren zu ihrem jeweils gestrigen Tag befragt und liefert damit eine detaillierte Vermessung des heimischen Alltags.

Fact Box:

Früh raus, früh ins Bett : Unter der Woche steht Österreich im Schnitt um 06:30 Uhr auf, um 22:00 Uhr geht es ins Bett. Am Wochenende beginnt der Tag um 07:35 Uhr.

Gute Laune am Morgen : Jede*r Zweite (50%) startet gut gelaunt in den Tag, nur 9% sind Morgenmuffel.

Social Media statt Morgenzeitung : 25% nutzen bereits morgens soziale Medien, 21% hören Radio (2018: 32%) und 11% lesen eine gedruckte Zeitung (2018: 18%). Ein Viertel nutzt morgens gar keine Medien (2018: 17%).

Arbeitsweg wird vielfältiger : Das Auto ist weiterhin das Verkehrsmittel Nummer 1 für den Arbeitsweg, verlor aber im Vergleich zu 2018 deutlich an Bedeutung (2026: 47% | 2018: 63%). Jede*r Vierte nutzt Öffis (24%), jede*r Zehnte das Fahrrad (10%).

Arbeiten zwischen Motivation und Stress : 42% freuen sich auf den Arbeitstag, gut ein Drittel (35%) empfindet ihn als stressig. Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 7,5 Stunden, 65% davon produktiv.

: 42% freuen sich auf den Arbeitstag, gut ein Drittel (35%) empfindet ihn als stressig. Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 7,5 Stunden, 65% davon produktiv. Kinderbetreuung bleibt Frauensache : 45% der Frauen mit Kindern im Haushalt tragen die Hauptverantwortung (Männer: 13%). Im Zeitverlauf zeigt sich eine stärkere Beteiligung der Männer: 2026 sind 78% zumindest teilweise in die Kinderbetreuung eingebunden, 2018 waren es 67%.

Haushalt hält auf Trab : 7 von 10 erledigen täglich Hausarbeit, durchschnittlich 1,8 Stunden lang (Frauen: 1,9 Stunden | Männer: 1,6 Stunden).

Selbst kochen und gesunde Ernährung liegen im Trend : 69% haben am Vortag gekocht (2018: 61%), im Schnitt 43 Minuten lang. Auf den Tellern landet etwas häufiger Gemüse (71% | 2018: 67%), dafür weniger Fleisch/Wurst (70% | 2018: 75%) und Süßes (62% | 2018: 67%).

Es lebe der Sport : 28% haben am Vortag Sport betrieben, im Mittel eine Stunde lang. Damit ist Österreich in den letzten Jahren deutlich sportlicher geworden (2018: 17%, Median 50 min). 61% bewegen sich viel oder ausreichend.

Instagram hat die Nase vorne, KI ist längst Alltag : 51% scrollen auf Instagram, 48% bei Facebook und 23% bei TikTok (14-19-Jährige: 72%). 55% nutzen KI.

Nachrichten erreichen weniger Menschen : 76% haben am Vortag Nachrichten zumindest am Rande wahrgenommen (2018: 80%). Der Anteil aktiver Nachrichtenkonsument*innen sinkt auf 40% (2018: 45%).

Alkohol ist kein täglicher Begleiter : Gut ein Fünftel (22%) hat am Vortag Alkohol getrunken. Am Samstag steigt der Anteil auf 35%.

Glücksmomente im Alltag : 72% führten eine gute Unterhaltung, 70% freuten sich über etwas und 55% lachten herzhaft.

Zufrieden ins Bett: 71% waren mit ihrem Tag zufrieden, 58% gehen gut gelaunt schlafen und 71% hatten ausreichend Zeit für persönliche Interessen.

Marketagent vermisst erneut den Tagesablauf der Österreicherinnen und Österreicher.Bereits 2018 nahm das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent den heimischen Alltag unter die Lupe. Acht Jahre nach der ersten Erhebung zeigt sich: Wir gehen früher schlafen, treiben mehr Sport, stehen häufiger selbst am Herd und lassen das Auto öfter stehen. Gleichzeitig erobern künstliche Intelligenz und neue Social-Media-Plattformen unseren Alltag. Doch nicht alles verändert sich: Insbesondere bei der Kinderbetreuung halten sich traditionelle Rollenbilder.

Guten Morgen, Österreich!

Unter der Woche beginnt der Tag für die Österreicherinnen und Österreicher im Mittel (Median) um 06:30 Uhr. Am Wochenende dürfen die Federn etwas länger ausgekostet werden, hier wird durchschnittlich erst um 07:35 Uhr aufgestanden. Erfreulich: Jede*r Zweite (50%) startet sehr oder eher gut gelaunt in den Tag, lediglich 9 Prozent outen sich als Morgenmuffel.

Die allererste Handlung nach dem Aufstehen führt mehr als ein Drittel auf die Toilette (38%). Jede*r Elfte (9%) geht direkt zur Kaffeemaschine beziehungsweise zur ersten Tasse Tee, weitere 8 Prozent greifen zunächst zur Zahnbürste. Das Smartphone ist für 7 Prozent der erste Anlaufpunkt des Tages. Bei den unter 30-Jährigen liegt dieser Anteil mit knapp 13 Prozent allerdings bereits deutlich höher.

Im Badezimmer verbringen die Österreicherinnen und Österreicher morgens im Mittel 15 Minuten. Zähneputzen gehört für 91 Prozent zum Pflichtprogramm, etwa die Hälfte reinigt das Gesicht (50%) oder kümmert sich um die Frisur (47%). Eine morgendliche Dusche gönnt sich fast jede*r Dritte (32%).

Anschließend geht es für die meisten an den Frühstückstisch: 63 Prozent essen noch zuhause Semmel, Kipferl und Co. Rund 8 Prozent frühstücken erst am Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz. Knapp ein Viertel (23%) lässt die erste Mahlzeit des Tages ganz aus.

Instagram statt Morgenradio

Bei der morgendlichen Medienlandschaft zeigen die Ergebnisse einen deutlichen Wandel: Während 2018 das Radio mit einer Nutzung von 32 Prozent noch eine zentrale Rolle spielte, erreicht es 2026 nur noch 21 Prozent. Auch die gedruckte Tageszeitung büßt an Bedeutung ein: Ihr Anteil sinkt von 18 Prozent auf 11 Prozent. Den Spitzenplatz nehmen mittlerweile soziale Medien ein. Ein Viertel (25%) konsumiert bereits am Morgen Social Media.

Doch nicht alle Menschen suchen gleich nach dem Aufstehen nach medialer Unterhaltung oder Information. Jede*r Vierte (25%) hält sich in der Früh von Medien fern. Vor acht Jahren lag dieser Anteil mit 17% noch deutlich niedriger.

Im weiteren Tagesverlauf zeigt sich besonders deutlich, wie sehr sich die digitale Welt verändert hat. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, am Vortag Instagram (51%) genutzt zu haben und verweist damit Facebook im Social Media Ranking klar auf Platz 2 (48%). Für TikTok zeigt der 8-Jahresvergleich eine besonders dynamische Entwicklung: Die Plattform steigert ihre tägliche Reichweite von 3 Prozent auf 23 Prozent. Bei den 14- bis 19-Jährigen gehört sie mit 72 Prozent ebenso selbstverständlich zum Alltag wie Instagram (78%) und Snapchat (79%).

Österreichs Arbeitsweg: Weniger PS, mehr Pedale

Um 07:39 Uhr verlassen die Österreicherinnen und Österreicher unter der Woche im Mittel erstmals das Haus. Für viele beginnt damit der Weg zur Arbeit. Hier zeigt sich ebenfalls eine deutliche Veränderung zur ersten Erhebung: Das Auto verliert deutlich an Bedeutung. Während 2018 noch 63 Prozent der befragten Erwerbstätigen für ihren Arbeitsweg auf den Pkw setzten, sind es 2026 nur noch 47 Prozent. Fast ein Viertel nutzt öffentliche Verkehrsmittel (24%), jede*r Siebte geht zu Fuß (14%). Besonders kräftig legt das Fahrrad zu: Der Anteil der Radfahrenden ist von 4 Prozent auf 10 Prozent gestiegen.

Arbeit zwischen Produktivität und Stress

Die Vorfreude auf den Job hält sich dabei in Grenzen: 42 Prozent schauen ihrem Arbeitstag sehr oder eher freudig entgegen. 19 Prozent können dem bevorstehenden Berufsalltag wenig bis gar nichts Positives abgewinnen.

Am Arbeitsplatz angekommen, verbringen die Österreicherinnen und Österreicher durchschnittlich 7,5 Stunden mit ihrer beruflichen Tätigkeit. Damit ist die tägliche Arbeitszeit gegenüber 2018 (7,8 Stunden) leicht zurückgegangen. Ihre tatsächlich produktiv genutzte Arbeitszeit schätzen die Befragten im Schnitt auf 65 Prozent. Für viele verläuft der berufliche Alltag auch nicht unbedingt entspannt: Gut ein Drittel (35%) empfand den gestrigen Arbeitstag als sehr oder eher stressig, fast genauso viele erlebten ein mittleres Stresslevel (36%).

Kinderbetreuung bleibt überwiegend Frauensache

Mit dem Ende des Arbeitstags ist für viele noch lange nicht Feierabend. Besonders in Haushalten mit Kindern warten zahlreiche weitere Aufgaben. Wie ungleich diese weiterhin verteilt sind, zeigt sich bei der Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung: 45 Prozent der Frauen mit Kindern im Haushalt geben an, am Vortag hauptsächlich für die Betreuung zuständig gewesen zu sein. Bei den Männern sind es lediglich 13 Prozent. Gegenüber 2018 hat sich an diesem Ungleichgewicht nur wenig verändert. Damals trugen 47 Prozent der Frauen und 10 Prozent der Männer die Hauptverantwortung.

Eine positive Entwicklung lässt sich jedoch bei der grundsätzlichen Beteiligung der Väter beobachten. Der Anteil jener, die zumindest teilweise in die Kinderbetreuung eingebunden waren, stieg im 8-Jahresvergleich von 67 Prozent auf 78 Prozent.

„ Unsere Studie zeigt, dass gesellschaftlicher Wandel nicht in allen Lebensbereichen gleich schnell stattfindet. Während sich Mobilitätsgewohnheiten, Mediennutzung und Freizeitgestaltung innerhalb weniger Jahre deutlich verändern, bleiben die traditionellen Zuständigkeiten innerhalb der Familie vergleichsweise stabil. Zwar beteiligen sich Männer heute häufiger an der Kinderbetreuung, die Hauptverantwortung liegt aber nach wie vor überwiegend bei den Frauen. Gerade diese Gegenüberstellung macht die Vermessung des Alltags aus sozialwissenschaftlicher Sicht besonders spannend “, erklärt Andrea Berger, Research & Communications Manager bei Marketagent.

Österreich steht häufiger am Herd ...

Eine weitere interessante Entwicklung spielt sich in den heimischen Küchen ab. Während 2018 noch 61 Prozent angaben, am Vortag selbst gekocht oder zumindest etwas aufgewärmt zu haben, sind es 2026 bereits 69%. Dabei gewinnt vor allem das „richtige“ Kochen an Bedeutung: Fast jede*r Zweite kocht frisch (49% | 2018: 44%). Auch die durchschnittlich investierte Zeit ist gestiegen, von rund 39 auf 43 Minuten. Für viele ist der Griff zum Kochlöffel auch keine lästige Verpflichtung: 7 von 10 bereitet diese Tätigkeit sehr oder eher große Freude.

Und was kommt auf die heimischen Teller? Gebäck (75%), Gemüse (71%) sowie Fleisch und Wurst (70%) zählen zu den am häufigsten konsumierten Lebensmittelgruppen. Im Zeitvergleich lässt sich auch hier eine leichte Verschiebung erkennen. Gemüse wird etwas häufiger gegessen als 2018 (67%), während Fleisch und Wurst (2018: 75%) sowie Süßigkeiten und Mehlspeisen (67% gegenüber aktuell 62%) rückläufig sind.

... und wird sportlicher

Österreich isst aber nicht nur gesünder, es bewegt sich auch mehr: 28 Prozent der Befragten haben am Vortag Sport betrieben. 2018 waren es lediglich 17 Prozent. Damit ist der Anteil sportlich aktiver Personen um satte 11 Prozentpunkte gestiegen. Auch die investierte Zeit hat zugenommen: Im Mittel sind die Sportlerinnen und Sportler 60 Minuten aktiv, vor acht Jahren waren es noch 50 Minuten. Entsprechend positiv fällt die Einschätzung des persönlichen Bewegungspensums aus. 61 Prozent sind überzeugt, sich am Vortag viel oder zumindest ausreichend bewegt zu haben (2018: 52%).

Künstliche Intelligenz zieht in den Alltag ein

55 Prozent der Befragten nutzen Künstliche Intelligenz zumindest in einem Anwendungsbereich. An der Spitze stehen dabei Suchmaschinen mit integrierten KI-Funktionen (26%), gefolgt von Chatbots beziehungsweise KI-Assistenten (23%). Damit ist diese relativ neue Technologie längst nicht mehr ausschließlich ein Thema für Technikinteressierte, sondern hat ihren Weg in den Alltag zahlreicher Österreicher*innen gefunden.

Weniger Alkohol, aber nicht weniger Lebensfreude

Auch beim Alkoholkonsum zeichnet sich eine Veränderung ab. 22 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher konsumierten am Vortag alkoholische Getränke, 2018 waren es noch 27 Prozent. Vor allem unter der Woche sind Bier, Wein und Co. keine täglichen Begleiter. Von Montag bis Donnerstag liegt die Quote bei 15 Prozent, am Samstag steigt sie auf 35 Prozent.

Die Freizeit wird jedoch keineswegs nur auf dem Sofa verbracht. 16 Prozent waren am Vorabend privat unterwegs. Am Samstag geht fast jede*r Dritte aus (31%).

Und auch an positiven Erlebnissen mangelt es im österreichischen Alltag nicht: 72 Prozent haben am Vortag eine gute Unterhaltung geführt, 70 Prozent haben sich über etwas gefreut und 65 Prozent gemeinsam mit anderen gescherzt oder herumgeblödelt. Mehr als die Hälfte (55%) hat sogar herzhaft gelacht. Erfreulich ist auch, dass 7 von 10 Befragten nach eigener Einschätzung ausreichend Zeit für sich selbst und die eigenen Interessen hatten.

Zwischen Alltagsfreuden und Überforderung

Doch das tägliche Leben hat auch seine Schattenseiten. 43 Prozent mussten sich über etwas oder jemanden ärgern, 30 Prozent über sich selbst und 41 Prozent machten sich Sorgen. Mehr als ein Drittel (35%) hatte zumindest einmal das Gefühl, überfordert zu sein. Dieser Anteil ist seit 2018 leicht gestiegen (32%).

Besonders bemerkenswert sind hier die Unterschiede zwischen den Generationen: Während sich unter den 14- bis 19-Jährigen fast zwei Drittel und unter den 20- bis 29-Jährigen noch fast jede zweite Person am Vortag zumindest einmal überfordert fühlte, trifft dies bei den 60- bis 69-Jährigen nur auf jede fünfte Person zu (20%).

Gute Nacht, Österreich!

Am Ende des Tages wartet schließlich eine Entwicklung, die durchaus überrascht: Österreich geht mittlerweile deutlich früher schlafen. Während 2018 sowohl unter der Woche als auch am Wochenende im Mittel erst um 23:00 Uhr die Lichter ausgingen, ist es 2026 bereits um 22:00 Uhr so weit.

Kurz davor wird noch ferngeschaut (20%), die Zahnbürste geschwungen (18%) oder ein letzter Blick aufs Smartphone geworfen (10%). Für 21 Prozent endet der Tag so, wie er begonnen hat: mit einem Gang zur Toilette.

Die gute Nachricht: Trotz Arbeit, Haushalt, familiärer Verpflichtungen und mancher Stressmomente ziehen die meisten Österreicherinnen und Österreicher eine positive Bilanz. 71 Prozent blicken sehr oder eher zufrieden auf den zurückliegenden Tag.