Wien (OTS) -

Der Preis für Holzpellets ist im November, trotz Kälteeinbruch, stabil geblieben, während Öl neuerlich teurer geworden ist. Ein typischer Pellets-Haushalt spart pro Jahr gegenüber Heizöl 2.645 Euro. Holzpellets haben damit den Preisvorsprung auf Heizöl vergrößert.

„Vor allem bei Erdgas werden die Haushalte die stark gestiegenen Großhandelspreise erst mit einiger Verzögerung zu spüren bekommen“ , sagt der ehemalige Vorstand der E-Control und Energieexperte Walter Boltz. „Auch die Preise für Öl werden aller Voraussicht nach im nächsten Jahr auf einem hohen Niveau bleiben. Ein Ausstieg aus Öl und Gas lohnt sich daher auf alle Fälle.“

„Haushalte heizen auch im November mit Pellets deutlich günstiger als mit Öl oder Gas“ , sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Dazu kommt: Die Versorgung mit Pellets ist in Österreich durch 55 Pelletwerke langfristig gesichert.“

Der Vergleich macht Verbraucher sicher

Für eine Kilowattstunde Wärme zahlen Haushalte im November bei Holzpellets 9,33 Cent, bei Erdgas sind es 16,16 Cent und bei Heizöl extra leicht 18,51 Cent. Ein mehrjähriger Vergleich zeigt: Ein Haushalt, der vor fünf Jahren auf Pellets umgestiegen ist, hat sich in dieser Zeit 8.800 Euro gegenüber Heizöl erspart.

Über proPellets Austria

ProPellets Austria vertritt die österreichische Pelletbranche und ist zentrale Anlaufstelle für Informationen rund um den Pelletmarkt. Zu den Aufgaben des Verbands zählen Marktbeobachtung, Qualitäts- und Branchenarbeit sowie die Information von Politik, Medien, Wirtschaft und Konsument:innen zu Holzpellets und zum Pelletmarkt. Der Verband setzt sich für verlässliche Rahmenbedingungen, hohe Standards und den nachhaltigen Einsatz von Holzpellets als erneuerbaren Energieträger ein.