Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende von Freitag, 20.11., bis Sonntag, 22.11., dürfte auf Österreichs Fernstraßen, von regionalen Ausnahmen abgesehen, relativ ruhig verlaufen. Für die Ausnahmen sorgen die „Vienna Comic Con“ in Wien, die „Alpinmesse“ und das „Snowfest“ in Innsbruck sowie zahlreiche Christkindlmärkte in den Landeshauptstädten und beliebten Ausflugsorten.

Am Donnerstag, 19.11., gastiert „KoRn“ in der Halle D der Wiener Stadthalle. Die US-amerikanische Band zählt zu den Wegbereitern des Nu Metal und verbindet harte Gitarrenklänge mit Elementen aus Hip-Hop und Alternative Rock. Zu ihren bekanntesten Songs gehören „Blind“, „Freak on a Leash“ und „Got the Life“. Als Vorbands treten „Architects“ und „Pixel Grip“ auf. Einlass ist ab 18:30 Uhr. Während der Veranstalter den Beginn mit 19:30 Uhr angibt, ist laut Wiener Stadthalle der Start des Vorprogramms für 20 Uhr vorgesehen. Zum ausverkauften Konzert werden viele Tausend Fans erwartet.

Am selben Abend stehen Andreas Herzog und Toni Polster in der ebenfalls ausverkauften Halle F vor rund 2000 Gästen auf der Bühne. Die beiden ehemaligen österreichischen Fußballnationalspieler erzählen bei „Herzog + Polster“ mit viel Humor und Schmäh von ihren Karrieren und gemeinsamen Erlebnissen. Auch hier beginnt der Einlass um 18:30 Uhr, die Vorstellung startet um 19:30 Uhr. Das voraussichtliche Veranstaltungsende ist für 22 Uhr vorgesehen.

Aufgrund der zeitlich überlappenden Anreise zu beiden Veranstaltungen rechnet der ARBÖ vor allem zwischen 17 und 20 Uhr mit langen Verzögerungen auf dem inneren und äußeren Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße, der Gablenzgasse und der Felberstraße. Auch im Nibelungenviertel ist mit zusätzlichem Parksuchverkehr zu rechnen. Nach den Veranstaltungen können die Ausfahrten der Garagen und die umliegenden Kreuzungen erneut stärker belastet sein.

Für die Anreise empfiehlt der ARBÖ die U6 bis Burggasse-Stadthalle oder die U3 bis Schweglerstraße. Wer mit dem Auto kommt, kann die Märzparkgarage mit Zufahrt über die Hütteldorfer Straße oder die Stadthallengarage mit Zufahrt über die Moeringgasse beziehungsweise den Vogelweidplatz nutzen. Beide Garagen bieten ein Veranstaltungsticket für 12 Euro an, dass 24 Stunden gültig ist und bereits unmittelbar nach der Einfahrt am Kassenautomaten bezahlt werden kann.

Am Donnerstag gilt rund um die Stadthalle die flächendeckende Kurzparkzone von 9 bis 22 Uhr mit grundsätzlich maximal zwei Stunden Parkdauer für Gäste mit Parkschein. Damit eignet sie sich nicht für den gesamten Veranstaltungsbesuch. Für Anwohnerinnen und Anwohner reservierte Stellplätze sind auch am Wochenende zu beachten.



„Vienna Comic Con“ lockt Zehntausende zur Messe Wien

Am Samstag, 21.11., und Sonntag, 22.11., wird die Messe Wien zum Treffpunkt für Fans von Comics, Film, Serien, Manga, Cosplay und Gaming. Die „Vienna Comic Con“ findet in den Hallen A und B sowie im Congress Center statt. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Für bestimmte Ticketkategorien ist ein früherer Einlass vorgesehen.

Angekündigt sind unter anderem Katie Leung, bekannt als Cho Chang aus „Harry Potter“, Vincent D’Onofrio, der Kingpin aus „Daredevil“, und Marina Sirtis, die Deanna Troi aus „Star Trek“. Autogrammstunden, Fototermine, Gesprächsrunden und Kostümwettbewerbe ergänzen das Programm. Nachdem im Vorjahr rund 45.000 Besucherinnen und Besucher gezählt wurden, ist auch heuer an beiden Veranstaltungstagen mit mehreren Zehntausend Gästen zu rechnen.

Am Samstagvormittag erwartet der ARBÖ stärkeren Verkehr auf den Zufahrten über die Ausstellungsstraße, die Vorgartenstraße und den Handelskai. Bei großem Andrang können auch die Abfahrt Handelskai/Messezentrum von der Südosttangente (A23) und die Abfahrt Reichsbrücke von der Donauuferautobahn (A22) betroffen sein Für zusätzlichen Verkehr im Praterbereich dürfte auch der Wintermarkt am Riesenradplatz sorgen, der am Freitag, 20.11., eröffnet.

Die U2-Station Messe-Prater befindet sich in unmittelbarer Nähe des Eingangs zur Halle A. Für die Anreise mit dem Auto steht das Parkhaus A zur Verfügung; der Veranstalter nennt die Zufahrt Nordportalstraße 172. Als weitere Möglichkeit bietet sich das Parkhaus D in der Trabrennstraße an. Bei voller Auslastung der Garagen empfiehlt sich eine Park-and-Ride-Anlage am Stadtrand mit Weiterfahrt per U-Bahn. Auch wenn die flächendeckende Kurzparkzone am Samstag und Sonntag grundsätzlich nicht gilt, bleiben örtliche Beschilderungen und reservierte Anwohnerparkplätze zu beachten.



„Alpinmesse“ und „Snowfest“ sorgen gemeinsam für Andrang in Innsbruck

Die „Alpinmesse“ mit Alpinforum findet am Samstag, 21.11., und Sonntag, 22.11., in der Messe Innsbruck statt. Mehr als 230 Aussteller präsentieren Neuheiten rund um Bergsteigen, Skitouren, Klettern, Biken und alpine Sicherheit. Dazu kommen Vorträge und Workshops. Im Vorjahr wurden mehr als 13.000 Gäste gezählt. Die Messe ist am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet; der Eingang Ost liegt in der Claudiastraße.

Parallel dazu bringt das „Snowfest“ von Freitag bis Sonntag Wintersport auf den Vorplatz des Tiroler Landestheaters am Rennweg. Beim „Rock A Rail“ zeigen internationale Snowboard- und Freeski-Profis ihr Können. Im „Snowfest Village“ können Familien verschiedene Wintersportangebote ausprobieren. Der Eintritt ist frei. Die angekündigten Veranstaltungszeiten sind am Freitag von 12 bis 19 Uhr, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr.

Gemeinsam mit den Christkindlmärkten dürften die beiden Veranstaltungen am Samstagnachmittag zu Verzögerungen auf dem Rennweg, der Kaiserjägerstraße, der Ing.-Etzel-Straße und dem Innrain führen. Auch auf den Zufahrten von der Inntalautobahn (A12) in Richtung Zentrum ist mit mehr Verkehr zu rechnen. Die Parkmöglichkeiten im Umfeld von Messe, Landestheater und Altstadt sind begrenzt.

Zur „Alpinmesse“ bietet sich die Bahnhaltestelle Messe Innsbruck an, die nur wenige Gehminuten vom Eingang Ost entfernt liegt Mit gültigen, entsprechend gekennzeichneten Messetickets oder Eintrittskartengutscheinen ist die An- und Abreise mit den Nahverkehrsmitteln von VVT und IVB in ganz Tirol kostenlos. Fernverkehrszüge und die WESTbahn sind ausgenommen. Wer mit dem Auto anreist, findet unter anderem in der Citygarage und der Garage Kaiserjägerstraße Stellplätze.



Neue Christkindlmärkte bringen am ersten Wochenende zusätzlichen Ausflugsverkehr

In mehreren Landeshauptstädten öffnen die Christkindlmärkte in dieser Woche. In Salzburg beginnt der Markt am Dom- und Residenzplatz am Donnerstag, 19.11. Schon am darauffolgenden Samstag und Sonntag ist mit starkem Andrang zu rechnen. In Graz, St. Pölten und Eisenstadt starten die zentralen Märkte am Freitag, 20.11. Linz folgt am Samstag, 21.11., mit den Märkten am Hauptplatz und im Volksgarten.

In Innsbruck kommen am Freitag die Märkte auf der Hungerburg, in Wilten und in St. Nikolaus hinzu. In Wien eröffnen an diesem Tag unter anderem der Weihnachtsmarkt beim Belvedere und der Wintermarkt am Riesenradplatz. Auch bei den bereits geöffneten Märkten in Bregenz und Klagenfurt ist zusätzlicher Ausflugsverkehr zu erwarten. In Wien sind vor allem auf der Ringstraße sowie rund um das Belvedere und den Prater Verzögerungen möglich.

Auch in beliebten Tourismusorten beginnt die Adventsaison: Der Kitzbüheler Advent startet bereits am Mittwoch, 18.11. Der Mariazeller Advent öffnet am Donnerstag, 19.11., und der „Wolfgangseer Advent“ in St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl am Freitag, 20.11. Am Samstag und Sonntag dürfte der Besucherverkehr ab dem späten Vormittag deutlich zunehmen und bis in die Abendstunden anhalten.

„Wer eine Veranstaltung oder einen Christkindlmarkt besucht, sollte für die Anreise mehr Zeit einplanen und möglichst öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte ausgewiesene Parkmöglichkeiten frühzeitig ansteuern und die Hinweise vor Ort beachten. Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es auf www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 und unter der Hotline 050/123-123“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

