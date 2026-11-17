Wien (OTS) -

Am 11. November stattete Doris Schmidauer der Wiener Straßenzeitung einen Besuch ab, um sich mit Augustin-Verkäufer:innen auszutauschen und vor Ort ein Bild von der sozialen und redaktionellen Arbeit zu machen.

Einblick in Sozialarbeit, Redaktion und gelebte Solidarität

Während ihres Besuchs besichtigte Doris Schmidauer die Räumlichkeiten des Teams und der Verkäufer:innen und zeigte großes Interesse an der Arbeit und den vielfältigen Projekten des Sozial- und Medienprojekts.

Der Augustin ermöglicht von Armut betroffenen Menschen durch den Verkauf der Zeitung auf der Straße einen Zuverdienst. Die Hälfte des Verkaufspreises bleibt bei den Verkäufer:innen. Außerdem wird den Kolporteur:innen eine Plattform und Sozialarbeit in Form von Unterstützung zur Selbstermächtigung angeboten. Journalistisch weist der Augustin auf soziale Ungerechtigkeiten hin und berichtet ebenso über Menschen, Orte und Ideen, die die Stadt lebenswert machen.

​Ein zentraler Programmpunkt war der direkte Austausch mit den Verkäuferinnen Susi Gollner, Juliet Vincent und Esther Omoarukhe. Im Gespräch über ihren Weg zum Augustin, ihre täglichen Erfahrungen auf der Straße und die Bedeutung des Verkaufs für ihren Alltag betonte Doris Schmidauer die gesellschaftliche Relevanz des Projekts:

​«Die Verkäuferinnen und Verkäufer gehören einfach zu unserer Stadt dazu. Der Augustin ist eine wichtige Stadtzeitung, die Wien zu einem lebendigen Ort macht und Menschen ein Einkommen sichert. Hier darf jede:r verkaufen – das ermöglicht ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben, und darauf hat jeder Mensch ein Recht. Der Augustin ist eine Bereicherung für unser soziales Leben und ein sichtbares Zeichen von Toleranz, Solidarität und sozialem Engagement.»

Für die Zukunft wünscht sie dem Projekt vor allem finanzielle Sicherheit, ein langes Leben und, dass sich die Menschen im Projekt ihr großes Engagement bewahren können.



​Über die Ehrenmitgliedschaft beim Augustin

Um das Projekt langfristig abzusichern, baut der Augustin ein Netzwerk aus Persönlichkeiten auf, die die Straßenzeitung mit ihrer Reputation, Fachkompetenz und ihren Netzwerken stärken. Im Gegenzug erhalten die Ehrenmitglieder direkte Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen. Neben Doris Schmidauer zählen aktuell Peter Huemer, Riki Parzer und Robert Sommer (Mitbegründer:innen), Alex Prückler, Christian Schallenberg und Renata Schmidtkunz zu den Ehrenmitgliedern des Augustin.