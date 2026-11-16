Schulplatz statt Obsorgeverfahren: Lebenshilfe fordert echte Wahlfreiheit für inklusive Bildung

Wien (OTS) -

Seit rund zwei Jahren wird der 14 Jahre alte Martin (Name geändert) aus Niederösterreich zu Hause unterrichtet. Der Jugendliche mit Autismus möchte gemeinsam mit Gleichaltrigen eine Mittelschule besuchen. Die Bildungsdirektion Niederösterreich hat ihn jedoch einer Sonderschule zugewiesen. Weil die Eltern dem nicht zustimmten, wurde die Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet. Sie beantragte beim Bezirksgericht, den Eltern die Obsorge zu entziehen. Diesen Fall hat der ORF am 16. Nov 2026 aufgegriffen.

Ein gerichtlich beauftragtes Gutachten bestätigte die Erziehungsfähigkeit der Eltern und empfahl ausdrücklich den Besuch einer Mittelschule mit entsprechender Unterstützung. Der Antrag der Kinder- und Jugendhilfe wurde am Ende zurückgezogen, die Kosten hatte die Familie selbst zu tragen. Im September 2025 bestand Martin sämtliche Feststellungsprüfungen über den Stoff der dritten Klasse Mittelschule. Die Aufnahme an einer Mittelschule wird weiter abgelehnt.

Kein Einzelfall, sondern Muster

Der Fall „Martin“ ist kein Einzelfall. Der im Oktober des Jahres von der Lebenshilfe Österreich, Diakonie Österreich und Inklusion Österreich veröffentlichte "Bundesländervergleich: Schulische Inklusion in Österreich“ zeigt deutlich, dass die Entscheidung, ob ein Kind mit Behinderung in Österreich gemeinsam mit anderen lernen darf oder nicht, vor allem vom Wohnort abhängt. Angehörige werden immer wieder unter Druck gesetzt, wenn sie auf das Recht nach inklusiver Beschulung pochen. Der Anteil inklusiv unterrichteter Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf liegt je nach Bundesland zwischen 84 und 43 Prozent. Österreichweit besuchte im Schuljahr 2024/25 mehr als ein Drittel der 31.411 Schüler*innen mit Förderbedarf eine Sonderschule.

„Die Bildungsdirektion spricht von Wahlfreiheit. Für Martin und seine Familie gibt es diese Wahl seit zwei Jahren nicht. Wenn Eltern, die für ihr Kind Unterricht in der Regelschule einfordern, mit dem Jugendamt und einem Antrag auf Entzug der Obsorge konfrontiert werden, dann ist das strukturelle Gewalt. Gefährdungsmeldungen sind ein Instrument des Kinderschutzes und dürfen nicht als Druckmittel in einer Auseinandersetzung um den Schulplatz missbraucht werden", sagt Philippe Narval, Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich.

Die Lebenshilfe Österreich fordert daher:

eine echte, durchsetzbare Wahlfreiheit für einen inklusiven Schulplatz, mit den dafür nötigen Ressourcen an einer Regelschule;

Investitionen in Personal und Strukturen an Regelschulen, statt in den Ausbau von Sonderschulen;

bundesweittransparente und diskriminierungsfreie Verfahren zur Feststellung des Förderbedarfs und einheitlichen Rechtsanspruch auf Schulassistenz

einen verbindlichen Stufenplan zur Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention im Bildungsbereich, mit messbaren Zielen und festen Fristen.

Link: ORF Bericht „Streit um Schulplatz für Jugendlichen mit Autismus“, noe.ORF.at, 16.11.2026: https://noe.orf.at/stories/3378552/