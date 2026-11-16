- 16.11.2026, 14:47:02
- /
- OTS0134
ÖGB: Pensionssystem nicht schlechtreden
Anja Hafenscher: Pensionen sind eine Frage des politischen Willens
Das öffentliche Pensionssystem darf nicht ständig von Wirtschaftstreibenden auf seine Kosten reduziert werden. „Pensionen können wir uns so lange leisten, wie der politische Wille dazu vorhanden ist. Sie sind eine zentrale Säule der sozialen Sicherheit und müssen in ihrer gesamten sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung betrachtet werden“, betont Anja Hafenscher, Expertin für Pensionspolitik im ÖGB.
Die Arbeitnehmer:innen leisten den größten Beitrag zur Finanzierung: 2024 deckten die Beiträge der Arbeitnehmer:innen 83,09 Prozent der gesamten Pensionsaufwendungen. Bei den Selbstständigen waren es gerade einmal 57,03 Prozent und bei den Bauern nur 26,51 Prozent. (Anmerkung: ohne Ausgleichszulage)
Pauschale Vergleiche von Bundesmitteln seien wenig aussagekräftig. Entscheidend sei die Entwicklung im Verhältnis zum BIP: Laut EU-Ageing-Report steigt der Anteil der Pensionsausgaben von 13,8 Prozent (2013) auf lediglich 14 Prozent (2070).
Höheres Pensionsalter löst keine Arbeitsmarktprobleme
Statt einer Anhebung des Pensionsalters brauche es bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Menschen. „Wer heute schon keinen Job mehr findet, wird durch ein höheres Pensionsalter nicht länger beschäftigt, sondern landet womöglich länger in Arbeitslosigkeit“, warnt Hafenscher.
Zudem treffe eine Anhebung Menschen mit niedrigerem Einkommen und jene, die körperlich schwer arbeiten, besonders hart: „Wir müssen die Beschäftigung älterer Menschen fördern, statt ihnen den Pensionsantritt zu erschweren“, so Hafenscher.
Über uns:
Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.
www.oegb.at
Rückfragen & Kontakt
Mag. Toumaj Faragheh
ÖGB-Kommunikation
Tel.: +43 664 614 518 0
[email protected]
www.oegb.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB