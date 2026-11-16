ÖGB: Pensionssystem nicht schlechtreden

Wien (OTS) -

Das öffentliche Pensionssystem darf nicht ständig von Wirtschaftstreibenden auf seine Kosten reduziert werden. „Pensionen können wir uns so lange leisten, wie der politische Wille dazu vorhanden ist. Sie sind eine zentrale Säule der sozialen Sicherheit und müssen in ihrer gesamten sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung betrachtet werden“, betont Anja Hafenscher, Expertin für Pensionspolitik im ÖGB.

Die Arbeitnehmer:innen leisten den größten Beitrag zur Finanzierung: 2024 deckten die Beiträge der Arbeitnehmer:innen 83,09 Prozent der gesamten Pensionsaufwendungen. Bei den Selbstständigen waren es gerade einmal 57,03 Prozent und bei den Bauern nur 26,51 Prozent. (Anmerkung: ohne Ausgleichszulage)



Pauschale Vergleiche von Bundesmitteln seien wenig aussagekräftig. Entscheidend sei die Entwicklung im Verhältnis zum BIP: Laut EU-Ageing-Report steigt der Anteil der Pensionsausgaben von 13,8 Prozent (2013) auf lediglich 14 Prozent (2070).

Höheres Pensionsalter löst keine Arbeitsmarktprobleme

Statt einer Anhebung des Pensionsalters brauche es bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Menschen. „Wer heute schon keinen Job mehr findet, wird durch ein höheres Pensionsalter nicht länger beschäftigt, sondern landet womöglich länger in Arbeitslosigkeit“, warnt Hafenscher.

Zudem treffe eine Anhebung Menschen mit niedrigerem Einkommen und jene, die körperlich schwer arbeiten, besonders hart: „Wir müssen die Beschäftigung älterer Menschen fördern, statt ihnen den Pensionsantritt zu erschweren“, so Hafenscher.

Über uns: