FPÖ – Hafenecker: „ORF macht mit absurdem ZIB2-Beitrag über Rundfunkgebühren-Aus in Tschechien Propaganda in eigener Sache!“

Wien (OTS) -

„Der gestrige ZIB2-Beitrag zur Demonstration gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien war wieder ein ganz übles ORF-Propagandastück, bei dem die linksgedrallte Redakteursschaft ganz tief in die Framing-Trickkiste gegriffen hat“, so kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, den gestrigen ZIB2-Beitrag über Demonstrationen gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien.

„Dem Fass den Boden ausgeschlagen hat gleich zu Beginn ORF-Spitzenverdiener Armin Wolf, der mit einem geschichtsvergessenen und absurden Vergleich eine Demonstration zur Beibehaltung der Rundfunkgebühr mit dem Freiheitskampf gegen die kommunistische Diktatur 1989 in Verbindung brachte. Wer die undemokratische Zwangsfinanzierung beenden will, wird als Feind der Pressefreiheit diffamiert. Das ist keine Berichterstattung, das ist billigste Meinungsmache zur Rettung des eigenen Privilegienstadls! Wenn all jene rund sechzig Prozent der Österreicher, die sich Umfragen zufolge schon bei der Einführung der unseligen ORF-Zwangsgebühr gegen sie ausgesprochen haben, auf die Straße gehen würden, wäre ich gespannt, was für einen Vergleich Herr Wolf da ziehen würde. Das wären nämlich Millionen!“, so Hafenecker.

Besonders entlarvend sei die Argumentation des ORF, wonach eine Budgetfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks automatisch das Ende der Pressefreiheit bedeute, die sich als roter Faden durch den ganzen Beitrag zog. Hafenecker verwies darauf, dass zahlreiche EU-Staaten diesen Weg längst beschritten oder immer schon gegangen seien: „Nach der vollkommen absurden Logik des ORF-Staatsfunks wären also Länder wie Frankreich, Dänemark, Spanien, die Niederlande oder Belgien autoritäre Regime ohne Pressefreiheit. Das ist eine Beleidigung für jeden denkenden Menschen und eine bewusste Falschinformation, um die eigene Pfründe zu sichern. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade der ORF, wo die Regierungsparteien sich den ÖVP-Wunschkandidaten als ORF-Generaldirektor auf offener Bühne ausgepackelt haben und wo bei entscheidenden Postenbesetzungen nichts dem Zufall überlassen wird, ist das beste Beispiel dafür, dass die Zwangsgebührenfinanzierung nicht vor politischer Einflussnahme schützt, sondern sie einzementiert. Diese Packeleien erregen den Zorn der Österreicher, genauso wie die Postensuche für die scheidende Interims-ORF-Chefin Thurnher, nicht Proteste gegen die Rundfunkgebührenabschaffung in unserem Nachbarland!“

Der ZIB2-Beitrag habe einmal mehr die unerträgliche Arroganz und die ideologische Schlagseite des ORF offengelegt. „Anstatt objektiv zu berichten, wird der Luxus- und Privilegienstadl am Küniglberg zur Propagandazentrale in eigener Sache. Man beweint das Ende der Zwangsgebühren in anderen Ländern, weil man panische Angst davor hat, dass auch in Österreich bald Schluss ist mit dem Luxusleben auf Kosten der Bevölkerung. Das ist der wahre Hintergrund für dieses Machwerk“, erklärte Hafenecker, der daraus folgerte: „Dieser Beitrag war der beste Beweis dafür, wie wichtig das von uns Freiheitlichen initiierte ORF-Volksbegehren ist. Wir fordern ein Ende der Zwangsgebühren und saubere, objektive Berichterstattung. Wer die ständige System-Propagandabeschallung vom Küniglberg satt hat, ist herzlich eingeladen, dieses Volksbegehren zu unterstützen!“

Die Unterstützung des ORF-Volksbegehrens ist auf jedem Gemeindeamt oder digital über die Webseite des Innenministeriums mit der ID Austria möglich. Alle Informationen sind unter www.orf-volksbegehren.at zu finden.