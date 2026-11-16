FPÖ – Schuch-Gubik zu Attacke auf Krampuslauf in Ansfelden: „Unsere Traditionen lassen wir uns nicht wegprügeln!“

Wien (OTS) -

„Wo sind wir mittlerweile gelandet, wenn ein traditioneller Krampuslauf von gewalttätigen, nicht integrierbaren Jugendlichen attackiert wird, Menschen verletzt werden und die Veranstaltung abgebrochen werden muss? Berichten zufolge soll es sich bei den Randalierern um migrantische Jugendliche gehandelt haben. Das ist ein alarmierendes Zeichen für gescheiterte Integration. Eines ist jedenfalls klar: Unsere Bräuche und Traditionen lassen wir uns nicht durch Gewalt und Einschüchterung nehmen!“, erklärte FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik zu den Vorfällen in Ansfelden.

„Wo soll das noch enden? Wollen wir Zustände wie in den Pariser Problemvierteln, wo Gewalt und Einschüchterung das öffentliche Leben prägen? Wer unsere Traditionen mit Gewalt bekämpft, hat mit der vollen Härte des Rechtsstaates zu rechnen. Es darf nicht sein, dass friedliche Familien und Kinder um ihre Sicherheit fürchten müssen, nur weil gewalttätige Randalierer glauben, sich über alle Regeln hinwegsetzen zu können!“, so Schuch-Gubik.

„Unsere österreichischen Werte, unsere Kultur und unser Brauchtum stehen nicht zur Disposition! Es braucht eine lückenlose Aufklärung, harte Konsequenzen für die Täter und ein Ende jeder falsch verstandenen Toleranz gegenüber Gewalt. Kein Kniefall vor Randalierern – unsere Heimat, unsere Werte und unsere Traditionen werden wir verteidigen!“, stellte Schuch-Gubik abschließend klar.