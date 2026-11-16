AVISO: Bundesjugendvertretung veranstaltet Klimajugendrat: Junge Menschen bringen ihre Klimaanliegen ins Parlament

Wien (OTS) -

Klimaschutz gehört zu den wichtigsten Anliegen junger Menschen. Nach mehr als fünf Jahren liegt nun endlich ein Entwurf für ein neues Klimagesetz auf dem Tisch. Doch bringt dieser Österreich beim Klimaschutz tatsächlich weiter? Welche Maßnahmen braucht es etwa in den Bereichen Mobilität, Energie oder Landwirtschaft? Mit diesen und weiteren klimapolitischen Fragen beschäftigen sich junge Menschen beim fünften Klimajugendrat der Bundesjugendvertretung (BJV).

Sie bringen ihre Perspektiven und Forderungen ein und diskutieren, wie eine wirksame Klimapolitik aussehen sollte. Am 25. November treten sie dann im Parlament in den direkten Dialog mit Politiker*innen aller Parteien.

„Junge Menschen werden am längsten von den Folgen der Klimakrise betroffen sein. Deshalb müssen sie bei klimapolitischen Entscheidungen mitgestalten können. Gerade nach dem langen Warten auf ein neues Klimagesetz wollen sie wissen, ob die Politik ihrer Verantwortung gerecht wird und ihre Lebensgrundlagen schützt. Beim Klimajugendrat können sie direkt nachfragen, ihre Forderungen einbringen und mit Politiker*innen darüber diskutieren“, sagt BJV-Vorsitzende Anna Schwabegger.

Der Dialogtag des Klimajugendrats findet auf Einladung des Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz im Parlament statt. Finanziert wird der Klimajugendrat durch eine Förderung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK).

Medieneinladung

Mittwoch, 25. November, 9 bis 12:30 Uhr: Dialog zwischen Jugendlichen (16-30 Jahre) und Politiker*innen

Medien-Vertreter*innen sind herzlich zum Dialogtag des Klimajugendrats eingeladen. Eine Anmeldung unter [email protected] ist dazu bis 23. November erforderlich.

Informationen zur Veranstaltung: www.bjv.at/klimajugendrat-2026/