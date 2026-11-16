  • 16.11.2026, 12:33:03
  • /
  • OTS0106

Zorba/Grüne: Österreich ist Weltmeister!

Süleyman Zorba gratuliert Stefan Schütz zum Titel bei der Magic-Weltmeisterschaft

Wien (OTS) - 

Der Österreicher Stefan Schütz hat am Sonntag in Atlanta die Weltmeisterschaft im Sammelkartenspiel ,Magic: The Gathering' gewonnen. Im Finale setzte er sich mit 3-0 gegen Eduardo Sajgalik aus Kanada durch, in den Standard-Partien des Turniers blieb er ohne Niederlage.

„Österreich ist Weltmeister, und das in einem Spiel, das Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Ich gratuliere Stefan Schütz von Herzen zu diesem außergewöhnlichen Erfolg“, sagt Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen.

Schütz trat mit einem Deck an, auf das im Feld der 128 Teilnehmer:innen nur zwei Spieler:innen gesetzt hatten. „Wer mit einer eigenen Idee gegen die Weltspitze antritt und ungeschlagen bleibt, zeigt, was strategisches Denken, Kreativität und Nervenstärke leisten können. Magic ist Denksport auf höchstem Niveau, und dieser Titel verdient ordentliche Anerkennung wie jeder andere Weltmeistertitel“, so Zorba.

„Hinter so einem Erfolg stehen jahrelanges Training und eine lebendige Community in Österreich, die sich in Spieleläden und Vereinen trifft. Dieser Titel gehört auch ihr“, betont Zorba abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright