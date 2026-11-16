Zorba/Grüne: Österreich ist Weltmeister!

Wien (OTS) -

Der Österreicher Stefan Schütz hat am Sonntag in Atlanta die Weltmeisterschaft im Sammelkartenspiel ,Magic: The Gathering' gewonnen. Im Finale setzte er sich mit 3-0 gegen Eduardo Sajgalik aus Kanada durch, in den Standard-Partien des Turniers blieb er ohne Niederlage.

„Österreich ist Weltmeister, und das in einem Spiel, das Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Ich gratuliere Stefan Schütz von Herzen zu diesem außergewöhnlichen Erfolg“, sagt Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen.

Schütz trat mit einem Deck an, auf das im Feld der 128 Teilnehmer:innen nur zwei Spieler:innen gesetzt hatten. „Wer mit einer eigenen Idee gegen die Weltspitze antritt und ungeschlagen bleibt, zeigt, was strategisches Denken, Kreativität und Nervenstärke leisten können. Magic ist Denksport auf höchstem Niveau, und dieser Titel verdient ordentliche Anerkennung wie jeder andere Weltmeistertitel“, so Zorba.

„Hinter so einem Erfolg stehen jahrelanges Training und eine lebendige Community in Österreich, die sich in Spieleläden und Vereinen trifft. Dieser Titel gehört auch ihr“, betont Zorba abschließend.