FPÖ – Darmann: „Ruanda-Show ist sinnlose Sisyphusarbeit – ohne echten Asylstopp bleibt das Fass bodenlos!“

Wien (OTS) -

Als unnötiges Ablenkungsmanöver bewertete heute der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann die kolportierten Pläne von ÖVP-Innenminister Karner und ÖVP-Bundeskanzler Stocker, gemeinsam mit weiteren Staaten ein Abschiebezentrum in Ruanda zu errichten. Während sich die Regierungsvertreter selbst als „Gruppe der Umsetzer“ inszenieren würden, gleicht deren Asylpolitik laut Darmann einer völlig unnötigen Sisyphusarbeit auf dem Rücken der eigenen Bevölkerung.

„Wer daheim den Haupthahn bei einem Rohrbruch sperrangelweit offen lässt und dann medienwirksam mit dem Fingerhut ein paar Tropfen nach Ostafrika ausfliegt, löst gar nichts, sondern hält die Österreicher zum Narren! Solange täglich tausende illegale Migranten – wie wir es jüngst wieder dramatisch vor den Kanaren und in Ceuta gesehen haben – ungehindert nach Europa strömen, ist jedes externe Zentrum von Tag eins an wertlos“, kritisierte Darmann die Ankündigungspolitik der ÖVP.

Für den FPÖ-Sicherheitssprecher sei es bezeichnend, dass jene politischen Kräfte, die jahrelang tatenlos zugesehen hätten, wie hunderttausende Fremde ins Land und in das Sozialsystem einwanderten, sich nun mit zahnlosen Einrichtungen und kostspieligen Lippenbekenntnissen schmücken wollten. „Karner und Stocker verwechseln einmal mehr echte Sicherheitspolitik mit billigen PR-Maschen. Einzelne abgelehnte Asylwerber für das Kamerateam in einen Flieger nach Ruanda zu setzen, während zeitgleich das Vielfache nachrückt, ist keine Trendwende, sondern verwaltete Kapitulation!“

Abschließend stellte Darmann die freiheitliche Position klar: „Die einzige Formel, die unser Land wirklich schützt, lautet: Echter Asylstopp in Kombination mit echten und restriktiven Abschiebungen. Zuerst muss der Zustrom restlos gekappt werden, und parallel dazu müssen all jene, die kein Bleiberecht haben, konsequent außer Landes gebracht werden. Alles andere sind teure Nebelgranaten einer überforderten Regierung!“