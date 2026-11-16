ÖGB: Industriestrategie braucht Standortgarantien

Wien (OTS) -

Die heute präsentierte Industriestrategie 2035 greift wichtige Zukunftsthemen auf, lässt aber jene Branchen zu wenig im Blick, die bereits jetzt unter massivem Druck stehen. „Eine Industriestrategie darf nicht nur auf Zukunftstechnologien schauen. Wir brauchen konkrete Perspektiven für die energieintensive Produktion und die Fahrzeugindustrie sowie ein klares Bekenntnis zu heimischer Wertschöpfung und Beschäftigung“, betont Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB.

Dafür braucht es konkrete Transformationsstrategien für gefährdete Branchen und Industrieregionen sowie verbindliche betriebliche Pläne, die gemeinsam mit den Betriebsräten erarbeitet werden. Staatliche Unterstützung, etwa durch einen Industriestrompreis, ist sinnvoll, muss aber an klare Bedingungen geknüpft sein: „Wer Steuergeld bekommt, muss im Gegenzug verbindliche Standort- und Beschäftigungsgarantien abgeben. Öffentliche Unterstützung darf nicht die Verlagerung von Arbeitsplätzen finanzieren“, stellt Pfister klar.

Qualifizierung statt Fachkräfteimport

Gleichzeitig braucht es eine vorausschauende Arbeitsmarktpolitik und eine umfassende Qualifizierungsoffensive. Die Höherqualifizierung bereits Beschäftigter muss ausgebaut und die Lehre als Rückgrat der Fachkräfteausbildung gestärkt werden. „Der Fachkräftemangel lässt sich nicht dauerhaft durch Anwerbung aus Drittstaaten lösen. Betriebe müssen selbst ausbilden, Hilfskräfte qualifizieren und attraktive Arbeitsbedingungen bieten“, fordert Pfister.

„Der industrielle Wandel muss sozial gerecht gestaltet werden. Mitbestimmung, gute Arbeitsbedingungen und soziale Absicherung müssen von Anfang an mitgedacht werden. Niemand darf bei dieser Transformation zurückgelassen werden“, so Pfister abschließend.



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