VetWIDI: Von der Idee zur Anwendung

Wien (OTS) -

Die VetWIDI GmbH, eine Tochtergesellschaft der Veterinärmedizinischen Universität Wien, wurde 2026 als Innovation Hub der Vetmeduni Austria neu aufgestellt. Im Zuge der Neuaufstellung haben David Wurm und Matthias Berger die Geschäftsführung übernommen. Beim Relaunch „VetWIDI – The Next Chapter: From Research to Impact“ am 9. November kamen Forschende, Industrie, Investor:innen und Vertreter:innen aus Politik, Hochschulen und dem Innovationsökosystem zusammen. Gemeinsam diskutierten sie, wie zukunftweisende Forschungsergebnisse den Weg in die Anwendung finden können.

VetWIDI begleitet Forschung auf dem Weg in die Anwendung und unterstützt dabei, innovative Ideen und Projekte frühzeitig zu erkennen, Entwicklungsmöglichkeiten einzuschätzen und passende Partner:innen zusammenzubringen. Damit schafft die Tochtergesellschaft der Vetmeduni Austria Verbindungen zwischen wissenschaftlicher Expertise und den Anforderungen aus Wirtschaft und Praxis. Die Gesellschaft wurde 2004 als VetWIDI Forschungsholding GmbH gegründet.

Innovation und Technologietransfer an Hochschulen

Das Relaunch-Event machte sichtbar, wie VetWIDI Forschende, Lehrende und Industrie bei ihren Vorhaben unterstützt. Der Einladung gefolgt waren zahlreiche Forschende und Mitarbeiter:innen der Vetmeduni Austria, Unternehmen aus der Veterinär-, Pharma- und Biotechnologiebranche sowie Vertreter:innen aus Politik, Hochschulen und dem Innovations- und Gründungsumfeld.

Im von Elisabeth Hödl moderierten Auftaktgespräch diskutierten Elmar Pichl, Sektionschef im Wissenschaftsministerium, Rektor Matthias Gauly und Vizerektorin Birgit Hochenegger-Stoirer die Rolle der Vetmeduni Austria im Wissenstransfer und Innovationsprozess.

Gauly verwies auf das geschärfte One-Health-Profil der Vetmeduni Austria. Zu den Forschungsschwerpunkten der Universität zählen die vergleichende Medizin, die Infektionsmedizin und die Entwicklung neuer Diagnoseverfahren. Das Potenzial dieser Forschung ist groß. Doch damit Forschungsergebnisse in die Praxis gelangen, braucht es Zeit, Erfahrung im Technologietransfer und oft auch Partner:innen für die Weiterentwicklung. Genau hier setzt VetWIDI an und unterstützt Forschende dabei, mögliche Anwendungen zu prüfen, Partner:innen zu finden und die nächsten Schritte vorzubereiten.

Sektionschef Pichl betonte, dass Universitäten von wissenschaftlicher Neugier getragene Grundlagenforschung sichern und zugleich Technologietransfer sowie Ausgründungen ermöglichen müssen. Einig war sich das Podium, was es dafür braucht: eine innovationsfördernde Universitätskultur, eine proaktive Haltung und Know-how in der Universitätsleitung, professionell aufgestellte unterstützende Einheiten sowie ein klares Commitment zu Technologietransfer und Innovation.

„Österreich ist ein kleines Land. Deshalb brauchen wir die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Forschung auf der einen und Industrie und Wirtschaft auf der anderen Seite. [...] [Als nächsten Schritt] müssen wir [...] die Strukturen für diese Zusammenarbeit und die strukturelle Unterstützung für Forschende an den Universitäten verbessern und strategische Dialogformate zwischen beiden Seiten aufbauen [...].“



Elmar Pichl, Sektionschef, Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Vizerektorin Hochenegger-Stoirer unterstrich, dass Innovation untrennbar zu Forschung und Lehre gehört: Universitäten sollen keine Unternehmen werden, sondern nachhaltige, stabile und verlässliche Partnerschaften mit der Industrie bilden. Denn Innovation entsteht dort, wo Forschung und Lehre zu Hause sind. Dafür braucht es nachhaltige Strukturen und ein starkes Commitment.

„Ausgezeichnete Forschung ist die Basis für nachhaltige Innovation, für die Entwicklung von neuen Produkten, Technologien und Methoden, die erfolgreich in die Anwendung und auf den Markt gebracht werden und dort gesellschaftliche Wirkung entfalten. Innovation ist [...] das Bindeglied zwischen Forschung und dem, was die Gesellschaft von [...] exzellenter Forschung hat.“



Birgit Hochenegger-Stoirer, Vizerektorin für Finanzen, Digitalisierung und Innovation, Vetmeduni Austria

Im Anschluss an das Auftaktgespräch stellten die Geschäftsführer David Wurm und Matthias Berger das Angebot und die künftige Ausrichtung der VetWIDI vor.

Anwendung

Die Vetmeduni Austria zählt international zu den führenden veterinärmedizinischen Forschungseinrichtungen und spannt mit ihrer Forschungsexpertise den Bogen von den physiologischen Prozessen über die molekularen Mechanismen der Krankheitsentstehung, die Epidemiologie und die Systemmedizin bis hin zur Tier-Mensch-Beziehung und zur Ethik. Viele Forschungsergebnisse haben das Potenzial, Produkte, Dienstleistungen oder neue Anwendungen hervorzubringen. Der Weg dorthin wirft jedoch oft Fragen auf: Gibt es einen Markt für eine Technologie? Welche Entwicklungsschritte sind nötig? Wie lässt sich geistiges Eigentum schützen? Ist eine Industriekooperation sinnvoll – oder könnte ein Spin-off der passende Weg sein? Die Industrie wiederum sucht gezielt nach neuen Technologien, wissenschaftlicher Expertise und Infrastruktur für die eigene Entwicklung.

VetWIDI ist für beide Seiten die Anlaufstelle: für Forschende der Veterinärmedizinischen Universität Wien ebenso wie für Partner:innen aus Industrie und Investment. VetWIDI verbindet wissenschaftliches Verständnis mit Know-how zu geistigem Eigentum, Marktpotenzialen und Verwertungswegen. Sie unterstützt Forschende dabei, Potenziale und nächste Schritte zu klären, vermittelt Kontakte in die Industrie und zu Investor:innen und begleitet Kooperationen sowie Spin-offs. Eine neue Therapie oder Diagnostik kann Tieren und Menschen erst dann helfen, wenn sie in der Praxis verfügbar ist. Genau hier setzt Verwertung an: Sie entwickelt aus Forschungsergebnissen Produkte oder Dienstleistungen, die in der Praxis maximale Wirkung entfalten können – vor allem im Bereich der Entwicklung von Analyse- und Behandlungsmethoden sowie Pharmazeutika für den human- und veterinärmedizinischen Markt. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass vielversprechende Innovationen erfolgreich am Markt ankommen, begleitet VetWIDI die Umsetzung über eine breite Palette an zielgerichteten Dienstleistungen, vor allem das frühzeitige Shaping einer Innovationsidee, Zugang zu Know-how und Infrastruktur, die Vernetzung mit Marktteilnehmer:innen wie potenziellen Industriepartner:innen und Business Development.

Der Schwerpunkt von VetWIDI liegt im Bereich Life Sciences – insbesondere in der Veterinär-, Pharma- und Biotechnologiebranche. Leitend ist der One-Health-Ansatz: Die Gesundheit von Tier, Mensch und Umwelt wird gemeinsam gedacht. Innovationspotenziale sollen dabei früh identifiziert werden. Im Rahmen der VetIdeas Challenge beispielsweise können Forscher:innen innovative Projekte einreichen, die in mehreren Workshops gechallenged und nach positiver Evaluierung bezüglich des Verwertungsweges geschärft und weiter betreut werden. Ob Lizenzierung oder eigenes Spin-off hängt oft stark von der Idee und dem Team dahinter ab. Zugleich bekommen die Teilnehmenden eine erste Orientierung, ob Unternehmertum für sie eine Karriereoption sein kann. Ab kommendem Sommersemester werden auch proaktiv Lehrveranstaltungen bzw. Weiterbildungen angeboten, um die notwendigen Grundlagen bereits früh zu vermitteln. Damit vielversprechende Projekte schneller Partner:innen, Kapital und Know-how finden, ist VetWIDI mit dem Innovations- und Gründungsökosystem vernetzt. Zu den Netzwerken und Partner:innen zählen beispielsweise SYNAPSE Austria, die Academic Spin-out Alliance, die Academic Life Science Initiative, Biotech Austria, Tecnet Equity, accent und IniTS. Über diese Netzwerke erhalten Projekte direkten Zugang z. B. zu Investor:innen, Inkubatoren und Branchenpartner:innen und damit kürzere Wege von der Idee in die Anwendung.

Innovation an der Vetmeduni Austria

Ein Höhepunkt des Events waren fünf Innovation Pitches, die zeigten, wie breit das Anwendungspotenzial der Forschung an der Vetmeduni Austria ist. In jeweils drei Minuten stellten Forschende ihre Projekte vor – von Bildgebung und Diagnostik über gezielte DNA-Integration bis zu neuen Therapieansätzen bei Gelenkverschleiß und Erbkrankheiten. Die kurzen Einblicke zeigten aktuelle Forschungsansätze und mögliche Anknüpfungspunkte für Entwicklungspartner:innen, Kooperationen oder weitere Gespräche.

Ein Blick ins Immunsystem vor dem Schlüpfen – Yasamin Vali

Yasamin Vali untersucht lebende Hühnerembryonen mithilfe medizinischer Bildgebung, ohne das Ei zu öffnen. Damit möchte sie besser verstehen, wie sich das Immunsystem entwickelt und auf Infektionen reagiert. Mögliche Anwendungen liegen etwa in der Entwicklung und Prüfung von Impfstoffen für Geflügel.



Yasamin Vali untersucht lebende Hühnerembryonen mithilfe medizinischer Bildgebung, ohne das Ei zu öffnen. Damit möchte sie besser verstehen, wie sich das Immunsystem entwickelt und auf Infektionen reagiert. Mögliche Anwendungen liegen etwa in der Entwicklung und Prüfung von Impfstoffen für Geflügel. Was Schweiß und Tränen verraten – Iris Gerner

Schon kleine Mengen von Körperflüssigkeiten können Aufschluss über den Stoffwechsel und die Verarbeitung von Medikamenten geben. Die zugrunde liegende Technologie wurde bereits am Menschen untersucht; Iris Gerner beschäftigt sich mit Anwendungsmöglichkeiten für Tiere.



Schon kleine Mengen von Körperflüssigkeiten können Aufschluss über den Stoffwechsel und die Verarbeitung von Medikamenten geben. Die zugrunde liegende Technologie wurde bereits am Menschen untersucht; Iris Gerner beschäftigt sich mit Anwendungsmöglichkeiten für Tiere. DNA gezielt ins Erbgut einbauen – Stanislav Indik

Stanislav Indik hat eine Plattform entwickelt, mit der sich definierte DNA-Abschnitte gezielt an bestimmten Stellen in das Erbgut von Zellen einbauen lassen. Mögliche Anwendungen reichen von der Behandlung genetischer Erkrankungen über die Herstellung biologischer Arzneimittel bis zu neuen Zelllinien – etwa für die Erforschung eines Virus, das bei Schweinen eine bedeutende Erkrankung verursacht, und für die Entwicklung von Impfstoffen.



Stanislav Indik hat eine Plattform entwickelt, mit der sich definierte DNA-Abschnitte gezielt an bestimmten Stellen in das Erbgut von Zellen einbauen lassen. Mögliche Anwendungen reichen von der Behandlung genetischer Erkrankungen über die Herstellung biologischer Arzneimittel bis zu neuen Zelllinien – etwa für die Erforschung eines Virus, das bei Schweinen eine bedeutende Erkrankung verursacht, und für die Entwicklung von Impfstoffen. Neue Ansätze gegen Gelenkverschleiß – Florien Jenner

Florien Jenner beschäftigt sich mit Regeneration und neuen Behandlungsmöglichkeiten bei Osteoarthrose, also Gelenkverschleiß. Im Mittelpunkt stehen Ansätze, die Reparaturprozesse unterstützen sollen, ohne lebende Zellen zu transplantieren. Das könnte regenerative Therapien einfacher und breiter einsetzbar machen – bei Pferden ebenso wie perspektivisch beim Menschen.



Florien Jenner beschäftigt sich mit Regeneration und neuen Behandlungsmöglichkeiten bei Osteoarthrose, also Gelenkverschleiß. Im Mittelpunkt stehen Ansätze, die Reparaturprozesse unterstützen sollen, ohne lebende Zellen zu transplantieren. Das könnte regenerative Therapien einfacher und breiter einsetzbar machen – bei Pferden ebenso wie perspektivisch beim Menschen. Genetische Fehler überbrücken – Sebastian Glatt und Antonio Longo

Bei manchen Erbkrankheiten bricht die Herstellung wichtiger Eiweißstoffe im Körper zu früh ab. Das Team arbeitet an einem Ansatz, der diese Unterbrechung überwinden und langfristig neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen könnte. Sebastian Glatt präsentierte das gemeinsame Projekt beim Relaunch.



„Innovation bedeutet für mich als Forscherin, die Fortschritte aus dem Labor zu unseren Patienten in die Klinik zu bringen, um ihre Gesundheit zu fördern – und hoffentlich auch die Gesundheit anderer Spezies.“



Florien Jenner, Leiterin des Klinischen Zentrums für Pferde, Vetmeduni Austria

Von der Forschung in die Anwendung

Beim Fireside Chat „Beyond the Breakthrough: What Turns Research into Impact?“ unter der Moderation von David Wurm diskutierten Lukas Rippitsch (Noctua Science Ventures), Stefanie Possekel (Ascenion), Christine Ruckenbauer (RIANA Therapeutics) und Margit Strohmaier (Richter Pharma), was es braucht, damit aus Forschung Wirkung wird. Deutlich wurde: Der Weg von der Entdeckung bis zur Anwendung ist lang und gelingt nur mit den richtigen Partner:innen – von der Herstellung über die Zulassung bis zum Vertrieb. Wer das Potenzial einer Idee einschätzen will, sollte früh fragen, welches Problem sie löst, wer sie nutzen wird und wie sie sich schützen lässt; nicht selten führt der Weg dabei zu einer anderen Anwendung als ursprünglich gedacht. Zugleich wurde betont, dass nicht jede Erfindung ein Spin-off werden muss: Manchmal ist die Lizenzierung an einen Industriepartner:innen der bessere Weg. Auch die bislang zu wenig genutzten Synergien zwischen Veterinär- und Humanmedizin – genau dort, wo die Vetmeduni Austria mit ihrem One-Health-Profil ansetzt – kamen zur Sprache. Christine Ruckenbauer, die selbst aus dem Technologietransfer der Vetmeduni Austria kommt und nun Mitgründerin und Chief Business Officer von RIANA Therapeutics ist, ermutigte Forschende – insbesondere Frauen –, ihre Ideen früh einzubringen, auch wenn sie noch nicht perfekt sind.

Beim abschließenden Empfang im Festsaalgebäude der Vetmeduni Austria wurden die Gespräche zwischen Forschenden, Industrie und Investor:innen vertieft – oft der erste Schritt zu einer Kooperation.

Mit dem Relaunch positioniert sich VetWIDI als Schnittstelle zwischen der Forschung der Vetmeduni Austria und der Industrie – mit dem Anspruch, Forschung, Praxis und Industrie frühzeitig zusammenzubringen. Forschende mit einer Idee ebenso wie Industriepartner:innen auf der Suche nach Technologien und Expertise finden bei VetWIDI eine Anlaufstelle – von der ersten Einschätzung bis zur Umsetzung.



Website VetWIDI



Rückfragekontakte VetWIDI:

David Wurm

[email protected]

+43 664 602571047



Matthias Berger

[email protected]

+43 664 602571051



Zur Presseaussendung auf der Website der Vetmeduni Austria