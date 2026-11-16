SPÖ-Silvan: „Transparenz und faire Wahlarzt-Honorare statt Zwei-Klassen-Medizin“

Wien (OTS) -

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan begrüßt, dass ÖGK-Obmann Andreas Huss die Deckelung der Wahlarzt-Honorare erneut ins Spiel bringt. Die SPÖ habe bereits im März entsprechende Obergrenzen vorgeschlagen. „Wir müssen der Zwei-Klassen-Medizin entschieden entgegentreten. Dafür braucht es eine starke Kassenversorgung, mehr Kassenärztinnen und Kassenärzte sowie eine Begrenzung überzogener Wahlarzt-Honorare. Gesundheit darf keine Frage des Geldes sein“, betont Silvan. ****

„Seit der Zerschlagung der Krankenkassen hat sich vieles verschlechtert. Die zunehmende Verlagerung medizinischer Leistungen in den Wahlarztbereich stellt viele Menschen vor finanzielle Hürden. Sie müssen die Behandlung zunächst selbst bezahlen und bekommen von der Krankenkasse nur einen Teil zurück“, kritisiert Silvan.

Für Silvan müssen die Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre korrigiert werden. „Transparenz ist ein Patientenrecht. Wer eine wahlärztliche Leistung in Anspruch nimmt, muss bereits im Vorfeld wissen, welche Kosten damit verbunden sind. Deshalb braucht es eine verpflichtende Ausweisung der Honorare. Gleichzeitig macht es Sinn, mit angemessenen Honorarobergrenzen sicherzustellen, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Wir brauchen faire und nachvollziehbare Regeln, die sowohl den Interessen der Patientinnen und Patienten als auch jenen der Ärztinnen und Ärzte gerecht werden“, so Silvan. (Schluss) eg/bj