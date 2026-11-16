Nach Unfällen: 200 Personen demonstrierten für ein Ende der Fiaker in Wien

Wien (OTS) -

Am 11. November kam es am gleichen Tag zum bereits vierten UND fünften Fiaker-Unfall dieses Jahres in Wien. Nach einem Unfall in der Operngasse, bei dem ein Pferd verletzt wurde, ereignete sich ein weiterer schlimmer Unfall in der Rotenturmstraße, bei dem zwei Pferde einer unbeaufsichtigen Kutsche 150 m weit galoppierten und dann gegen einen Brunnen prallten. Laut Medienberichten ließ der zuständige Kutscher die Kutsche unbeaufsichtigt, um auf die Toilette zu gehen. Nach Angaben der Polizei wurden beide Pferde bei dem Unfall verletzt. Die Aufnahmen eines Passanten gingen viral. Der VGT wird bei der zuständigen MA65 einen Entzug der Fiakerkonzessionen für den Unternehmer anregen.



Zu einer Mahnwache des VGT am Samstag erschienen insgesamt über 200 Personen, die zuerst gegenüber dem Fiaker-Standplatz und im Anschluss direkt an der Unfallstelle in der Ertlgasse zusammenfanden. Viele Passant:innen schlossen sich spontan an und bekundeten ihre Anteilnahme und ihre Unterstützung für die Tierschutz-Anliegen. Auch der Content-Creator Tobitainment, der im Vorfeld zur Mahnwache aufgerufen hatte, war unter den Teilnehmer:innen.

Auch Augenzeugin Sarah H., die Ersthelferin bei dem Unfall in der Rotenturmstraße war, war bei der Mahnwache vor Ort und schilderte ihre Eindrücke: " Das erste Pferd, das ich aus der Kutsche gebunden habe, hat aus den Nüstern und aus dem Maul geblutet, das zweite hatte Verletzungen im Kopfbereich und an den Beinen. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. ”

Zum Video: Augenzeugin half den gestürzten Pferden



VGT-Vize-Obperson Georg Prinz beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit Fiakern in Wien: „Seit 2016 stehe ich regelmäßig am Stephansplatz, um auf das Leid der Fiakerpferde in der Wiener Innenstadt aufmerksam zu machen. Die Empörung und Anteilnahme seit den zwei tragischen Unfällen am Mittwoch erreicht jetzt aber eine völlig neue Dimension. 200 Menschen, die mit nur zwei Tagen Vorlaufzeit für ein Ende der Fiaker auf die Straße gehen, das gab es seit der Beginn der Fiaker-Diskussion noch nie! Über 90.000 Personen haben bereits die Petition des VGT unterschrieben.“

Bis jetzt hat sich der zuständige Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) nicht zu den Unfällen geäußert. Stattdessen gab die MA60 bekannt, man wolle noch eine Studie abwarten. Bei der Studie "Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels"(vgl. Frag den Staat: Fragen zur Studie "Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels"), die Bund und Stadt Wien ingesamt 217.200 Euro kostet, geht es allerdings um Witterung und Temperatur und nicht um den Sicherheitsaspekt.



Georg Prinz dazu: „ Es ist für mich absolut unverständlich, dass die Stadt Wien jetzt weiter auf eine Studie verweist, bei der es um ein völliges anderes Thema geht. Herr Stadtrat Czernohorszky, wir müssen jetzt handeln und dürfen nicht weiter abwarten. Die Stadt Wien ist kein sicherer Ort für Pferde. Wir brauchen ein Ende des Fiakerbetriebs in der Wiener Innenstadt zum Schutz der Pferde und der Menschen! “



Am 19. November werden die Grünen Wien im Wiener Landtag einen Antrag auf einen Plan für einen Fiaker-Ausstieg in Wien einbringen. Der VGT wird vor der Landtagssitzung demonstrieren und Schilder mit Bildern vergangener Unfälle halten, um die Abgeordneten an ihre Verantwortung zu erinnern.



Wann: Donnerstag, 19. November 2027, 8:00 bis 9:00

Wo: Lichtenfelsgasse 4, 1010 Wien

Pressefotos (Copyright: VGT.at)

Liste an Fiaker- und Kutschenunfällen der letzten Jahre

Demo gegen Fiaker vor Landtagssitzung

Am 19. November werden die Grünen Wien im Wiener Landtag einen Antrag auf einen Plan für einen Fiaker-Ausstieg in Wien einbringen. Der VGT wird vor der Landtagssitzung demonstrieren und Schilder mit Bildern vergangener Unfälle halten, um die Abgeordneten an ihre Verantwortung zu erinnern.

Datum: 19.11.2026, 08:00 Uhr - 19.11.2026, 09:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Wr. Landtag

Lichtenfelsgasse 4

1010 Wien

Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8956/nach-unfaellen:-200-personen-demonstrierten-fuer-ein-ende-der-fiaker-in-wien.html