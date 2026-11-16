Leistbareres Bauen - WKÖ-Oberndorfer: „Österreich muss bestehende Spielräume nutzen“

Wien (OTS) -

Leistbares Wohnen setzt leistbares Bauen voraus. Deutschland will mit dem geplanten Gebäudetyp E künftig einfacheres und kostengünstigeres Bauen ermöglichen. Für den Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die aktuelle Diskussion darüber ein Anlass, auch hierzulande konsequent gegen unnötige Vorgaben vorzugehen, die die Baukosten in die Höhe treiben. „In Österreich bestehen nämlich schon jetzt Spielräume für wirtschaftlichere Baulösungen“, betont Fachverbandsobmann Roman Oberndorfer. Er fordert, diese in der Praxis konsequent zu nutzen und kostentreibende Vorschriften, wie jene zur Stellplatzpflicht, zu überarbeiten. „Tatsache ist: Es müssen wieder mehr Wohnungen gebaut werden, damit das Angebot mit der Nachfrage Schritt hält. Nicht nur, aber besonders in Wien erhöht der schwache Neubau den Druck auf den Mietmarkt. Deshalb müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Wohnbauprojekte wirtschaftlicher umzusetzen.“

„Spielräume bestehen - jetzt braucht es den Mut, diese auch konsequent zu nutzen“

„Wir brauchen mehr Mut zu gleichwertigen Lösungen abseits gewohnter Standards. Sachverständige müssen diese prüfen und Behörden müssen zulässige Abweichungen ermöglichen. Entscheidend ist das nachgewiesene Schutzniveau, nicht der bisher gewohnte Lösungsweg“, sagt Hans Jörg Ulreich, Bauträgersprecher im WKÖ-Fachverband Immobilien. „Das erfordert klare Vorgaben für den Vollzug und einen stärkeren Austausch zwischen Behörden, Sachverständigen und Planern. Wirtschaftlichere Lösungen müssen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden.“ Zusätzliche Anforderungen ohne entsprechenden Nutzen verteuern hingegen den Wohnbau und erschweren die Schaffung dringend benötigter Wohnungen.

Konkret: Der deutsche Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Bauvertragsrechts vor, um den freiwilligen Verzicht auf bestimmte Komfortstandards rechtlich zu erleichtern. In Österreich bestehen bereits jetzt Möglichkeiten für alternative technische Lösungen. So kann von den sogenannten OIB-Richtlinien, die der Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften dienen, nach Maßgabe abgewichen werden, wenn das gleiche Schutzniveau erreicht und nachgewiesen wird. In Wien ist diese Möglichkeit sogar ausdrücklich in der Bautechnikverordnung verankert.

Oberndorfer: „Auch Stellplatzpflicht ist am tatsächlichen Bedarf auszurichten“

Der WKÖ-Fachverband der Immobilientreuhänder sieht weiteren Handlungsbedarf bei verpflichtenden Stellplätzen. „Garagenplätze verteuern Bauprojekte auch dort, wo eine gute öffentliche Verkehrsanbindung den Bedarf reduziert. Selbst bei Nichterrichtung können Ausgleichsabgaben anfallen“, erinnert Fachverbandsobmann Roman Oberndorfer. Er fordert: „Auch die Stellplatzpflicht ist stärker am tatsächlichen Bedarf auszurichten. Die Bauträger kennen den jeweiligen Standort und die Nachfrage am besten und können daher auch am besten einschätzen, wie viele Stellplätze ein Wohnbauprojekt tatsächlich braucht.“

Der WKÖ-Fachverband Immobilien fordert die Länder und Gemeinden daher auf, bestehende Möglichkeiten konsequent zu nutzen bzw. nutzbar zu machen sowie kostentreibende Vorgaben auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Der politische Auftrag dazu sei klar. „Jetzt gilt es, so rasch wie möglich vorhandene Spielräume auszuschöpfen, unnötige Mehranforderungen zu vermeiden und damit die Voraussetzungen für leistbares Bauen zu schaffen“, so Roman Oberndorfer und Hans Jörg Ulreich. (PWK616/JHR)