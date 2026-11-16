„Wien-Süd“: Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch besuchte mit BV-Stv. Josef Fischer die neu errichtete Wohnhausanlage am Donaufeld Ost

Wien (OTS) -

Am 13. November 2026 wurde die von der „Wien-Süd“ errichtete Wohnhausanlage in der Simone-Veil-Gasse 6-6B im Rahmen eines Presseempfangs von der Wiener Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch gemeinsam mit Bezirksvorsteher-Stellvertreter Josef Fischer, dem „Wien-Süd“-Vorstandsvorsitzenden Andreas Weikhart sowie Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter Christof Anderle feierlich eingeweiht. Im Rahmen dessen wurde auch eine von der „Wien-Süd“ zusammen mit dem Urban-Art-Künstler Manuel Skirl gestalteten Skulpturen enthüllt.

Diese Wohnhausanlage umfasst drei Stiegen mit insgesamt 74 Wohneinheiten. Dabei handelt es sich um einen ausgewogenen Mix von 28 geförderten Mietwohnungen, 29 Smart-Wohnungen und 17 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Es ist der Genossenschaft bei diesem Projekt gelungen, leistbaren, sozial verträglichen Wohnraum zu schaffen, der gleichzeitig einen sehr gehobenen Lebensraum umfasst.

Damit stellt diese von der „Wien-Süd“ zwischen 2024 und 2026 neu errichteten Wohnhausanlage in mehrerlei Hinsicht ein Vorzeigeprojekt im Bereich des sozialen und leistbaren Wohnbaus dar: Gemäß dem Leitspruch der Genossenschaft „Wir gestalten Lebensraum“ beweist sie, dass es möglich ist, preiswert ein qualitativ höchstwertiges Lebensumfeld zu schaffen. Bereits bei der Planung war es ein wesentlicher Aspekt, möglichst großzügige Freiräume und Begegnungsflächen in die Anlage zu integrieren. Sie befinden sich sowohl in den Dachbereichen im 4. OG als auch in der „Stadtwildnis“ sowie im Innenhof der Anlage. Mehrere Kinder- und Jugendspielplätze und Verweilmöglichkeiten wurden dort situiert. Sie wurden alle quartiersübergreifend konzipiert. Im Dachbereich finden sich zwei Gemeinschaftsterrassen. Auch wurden hier mehrere Bäume gepflanzt. Ebenso sind dort Hochbeete für Urban Gardening etabliert. Alle diese Maßnahmen dienen nicht zuletzt dazu, die Hausgemeinschaft zu fördern und zu stärken. Der Wert dessen lässt sich auch daran ablesen, dass ein hoher Standard an Lebensqualität auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern zu einem entsprechend sorgsamen Umgang mit ihrer Wohnhausanlage führen.

„Aufgrund des ambitionierten Raumordnungskonzepts waren bei diesem Projekt zahlreiche Anforderungen unter einen Hut zu bringen: leistbarer Wohnraum, ein Kindergarten, bauplatzübergreifende Kinder- und Jugendspielplätze, Urban Gardening, möglichst große Freiräume und auch die `Wien-Süd´-Initiative `Kunst am Bau´ hat hier Platz gefunden“, erklärte Vorstandsvorsitzender Andreas Weikhart.

Damit ist es auch in dieser Anlage gelungen, die vor eineinhalb Jahrzehnten ins Leben gerufene „Wien-Süd“-Initiative „Kunst am Bau“, also das Miteinbeziehen von Kunst bzw. Kunstwerken in den unmittelbaren Lebensbereich der Bewohnerinnen und Bewohner, umzusetzen. Diesmal konnte dafür mit Manuel Skirl ein junger Urban-Art- und Graffitikünstler gewonnen werden, der die vier im Freiraum errichteten Stahlstelen gestaltete. Sie stellen für Betrachterinnen und Betrachter durch die für Skirl typischen Wellenlinien einen Bezug zwischen der prägnanten Architektur und dem nahe gelegenen Naherholungsgebiet „Alte Donau“ her. Dadurch soll den Bewohnerinnen und Bewohnern mit dieser Installation auch die Gelegenheit zur Identifikation mit ihrer Wohnhausanlage ermöglicht werden.

„Wien wächst und der soziale Wohnbau in Wien wächst mit. Denn Wien steht wie keine andere Stadt für sozialen Wohnbau. Dieses Wohnprojekt ist ein weiteres Realität gewordenes Beispiel dafür, wie es in Wien möglich gemacht wird, leistbar und gleichzeitig bei höchster Wohnqualität zu wohnen. Doch die Wohnqualität endet nicht bei der Haustür, sondern spiegelt sich im Wohnumfeld durch Freiräume, Spielplätze oder Kunst am Bau wider. Wir sehen hier das konkrete Ergebnis einer seit über 100 Jahren andauernden konsequenten Wiener Wohnbaupolitik, um die uns die Welt beneidet“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Mit Augenmerk auf die wesentlichen Säulen der Nachhaltigkeit wurde in der Simone-Veil-Gasse umgesetzt, was sozialer, leistbarer gemeinnütziger Wohnbau leisten kann und muss, um Wohnqualität zu schaffen und Standards zu setzen, die weit über private Investorenprojekte hinausgehen.