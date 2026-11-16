Arbeitsverbot für Studentin, weil sie in anderer Filiale aushilft – ÖH legt Beschwerde ein

Wien (OTS) -

Regelmäßig verhindern bürokratische Hürden und Verstrickungen, dass internationale Studierende in Österreich arbeiten können, obwohl sie das wollen – auch um die steigenden Lebenshaltungskosten zu finanzieren. So auch im Fall von Studentin T.: Die philippinische Studentin, die an der Universität Wien inskribiert ist, beantragt im April dieses Jahres erfolgreich eine Beschäftigungsbewilligung für einen Job in einem Restaurant. Als ihr Arbeitgeber kurz darauf eine neue Filiale eröffnet, wird sie gebeten, dort für einen Monat auszuhelfen. Sie kommt der Bitte nach – mit verheerenden Konsequenzen. Das AMS ortet einen Gesetzesverstoß, weil die neue Filiale als eigene GmbH angemeldet ist. Diese sei von der ausgestellten Beschäftigungsbewilligung nicht gedeckt. Die Studentin wird gesperrt und darf in Österreich ein Jahr lang nicht weiterarbeiten. Das bringt sie in finanzielle Nöte.

Nicht über Ummeldung informiert

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft bekämpft diese Entscheidung: Für sie ist die Sperre rechtswidrig (mehr dazu auf oeh.ac.at). Dass sie in der neuen Filiale formal bei einer anderen GmbH angemeldet war, hätte sie nur durch eine Firmenbuchabfrage herausfinden können. Wenn es so weit kommen sollte, will die ÖH den Fall auch vors Höchstgericht bringen. “ Das ist kein Einzelfall – Studentin T. steht sinnbildlich für tausende internationale Studierende, die in Österreich arbeiten wollen, aber aufgrund absurder bürokratischer Hürden nicht dürfen ”, kritisiert Viktoria Kudrna.

ÖH kritisiert restriktives Regelwerk

Die österreichischen Behörden legen internationalen Studierenden auf der Suche nach einem Job zahlreiche Steine in den Weg – sowohl während des Studiums als auch danach. Damit verhindert Österreich, dass sich Studierende ihren Lebensunterhalt verdienen können. In Anbetracht mangelnder staatlicher Unterstützung ist die Erwerbsarbeit oft der einzige Weg, um sich den Alltag zu finanzieren: “ Es gleicht einer Verhöhnung, wenn Studierenden, die aus finanziellen Gründen auf Erwerbsarbeit angewiesen sind, selbst dieses Mittel genommen wird ”, so Selina Wienerroither aus dem ÖH-Vorsitz.