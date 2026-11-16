  • 16.11.2026, 10:42:02
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FMK: Dritte Folge „5Gespräche“ mit Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung

"KI ist gekommen, um zu bleiben“ / Unterstützung für Staat und Bevölkerung / menschliche Entscheidungen werden nicht ersetzt / https://youtu.be/5qRZD8jKWGk

In der dritten Folge der "5Gespräche" spricht Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, darüber, wie KI Behörden und Bürger:innen entlasten wird, betont aber, dass die Möglichkeit der Entscheidung durch Menschen gewahrt bleibt.
Wien (OTS) - 

Das dritte Gespräch der aktuellen Reihe „5Gespräche“ zum Thema „KI und Mobilfunk“ führte das Forum Mobilkommunikation Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung.

KI als Unterstützung für Staat und Bevölkerung

KI soll Behörden entlasten und den Bürger:innen den Zugang zu staatlichen Leistungen erleichtern. Dabei zieht Pröll eine klare Grenze: Auch wenn Verfahren zunehmend automatisiert werden, muss die Möglichkeit der Entscheidung durch Menschen gewahrt bleiben.

Staatliche KI-Angebote müssten unter besonders sicheren Bedingungen entwickelt werden, auch wenn dies länger dauere als bei anderen Produkten.

Pröll beschreibt KI weiters als tiefgreifende Veränderung, die nicht nur bestehende Abläufe unterstützen, sondern auch ein Neudenken staatlicher Strukturen ermöglichen soll.

Der persönliche Zugang muss erhalten bleiben.

Auf die Frage, ob bei Unzufriedenheit mit einem KI-generierten Ergebnis weiterhin Menschen erreichbar sein werden, bekräftigt Pröll das Prinzip menschlicher Kontrolle. KI soll damit den Zugang zur Verwaltung erleichtern, nicht aber die Möglichkeit einer menschlichen Überprüfung verdrängen.

Das Gespräch ist unter https://youtu.be/5qRZD8jKWGk abrufbar.

Erste Folge der „5Gespräche“ mit Elka Xharo

Den Auftakt zur neuesten Gesprächsreihe der „5Gespräche“ machte die Wissenschaftskommunikatorin, Wissenschaftsautorin und Informatikerin Elka Xharo.

Sie erklärte grundlegend, was KI tatsächlich ist, kann und nicht kann.

https://youtu.be/DTnoBgrOlag

Zweite Folge mit Klaus Steinmaurer

Im zweiten Gespräch aus der Reihe „5Gespräche“ sprach das FMK mit Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR, Fachbereiche Telekom und Post über Chancen und Risiken der KI in Bezug auf Netzsicherheit und Datenschutz.

https://youtu.be/aMREK-QUgOs

Die Gespräche 4 und 5 folgen ab Mittwoch mit Marion Mitsch, GF FEEI-Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Volker Libovsky, Präsident des Forum Mobilkommunikation 2026, auf dem Youtubekanal des Forum Mobilkommunikation

https://www.youtube.com/@fmkforummobilkommunikation962/videos

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Gregor Wagner, Pressesprecher
Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
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