Österreichs größte Fortbildung zu Holocaust Education beleuchtet Verfolgung und Widerstand der Kärntner Sloweninnen und Slowenen

Wien (OTS) -

Anlässlich des 50. Jahrestages des Beschlusses des Volksgruppengesetzes hat das OeAD-Programm ERINNERN:AT den Jahresschwerpunkt „50 Jahre Volksgruppengesetz – Nationale Minderheiten in Österreich“ gesetzt und sich dabei insbesondere mit der Geschichte der Kärntner Sloweninnen und Slowenen bzw. Koroški Slovenci in Slovenke befasst. Den Höhepunkt bildete das „Zentrale Seminar“ vom 12. bis 14. November 2026 an der Pädagogischen Hochschule Kärnten/Koroška in Klagenfurt mit über 120 teilnehmenden Lehrpersonen – die größte österreichische Fortbildung zu Holocaust Education für Lehrer:innen.

Vorträge, Workshops und Exkursionen

Das Seminar spannte einen weiten Bogen: Forschungsaktuelle historische Hintergrundinformationen wurden anschaulich präsentiert. In praxisnahen Workshops und Exkursionen, etwa zum Peršmanhof in Bad Eisenkappel/Železna Kapla, erhielten die Teilnehmenden praktische Vermittlungsansätze für den Unterricht. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Volksgruppe wurde zudem ein kritischer Blick auf die rechtlichen Grundlagen des Minderheitenschutzes und auf das Volksgruppengesetz geworfen.

Wiederkehr: „Historische Bildung stärkt das Bewusstsein für Demokratie und Minderheitenschutz“

„50 Jahre Volksgruppengesetz ist ein wichtiger Anlass, um auf die Geschichte der österreichischen Volksgruppen zurückzublicken und insbesondere Verfolgung und Widerstand während des Nationalsozialismus als Teil unserer gemeinsamen Geschichte sichtbar zu machen. Die Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen zeigt, wie wichtig es ist, historisches Unrecht anzuerkennen und für den Schutz von Minderheiten einzutreten. Pädagoginnen und Pädagogen leisten dabei einen wesentlichen Beitrag: Sie vermitteln historisches Wissen, fördern kritisches Denken und stärken bei jungen Menschen das Bewusstsein für demokratische Werte und die Verantwortung für ein respektvolles Zusammenleben“, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Calice: „Hürden für Gedenkstättenbesuche sollen abgebaut werden“

OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice hebt hervor: „Der diesjährige Schwerpunkt hilft Lehrenden mit Wissen und Vermittlungskonzepten, die Geschichten österreichischer Minderheiten sichtbar zu machen. Dabei können sie auf den Mobilitätszuschuss für Gedenkstättenbesuche sowie auf Lehr- und Lernmaterialien von ERINNERN:AT zurückgreifen. Hürden sollen möglichst abgebaut werden.“

Historischer Hintergrund

Die nationalsozialistische Herrschaft bedeutete einen tiefgreifenden Einschnitt für die Kärntner Sloweninnen und Slowenen/Koroški Slovenci in Slovenke. Immer mehr Gewalt richtete sich gegen sie und erreichte ihren Höhepunkt im April 1942, als mehr als tausend von ihnen deportiert wurden. Mindestens 564 Volksgruppen-Angehörige starben in Lagern, wurden nach Urteilen der NS-Justiz hingerichtet oder im Widerstandskampf erschossen.



Nach dem Zweiten Weltkrieg fand ihre Verfolgungsgeschichte keine Anerkennung. Viele ehemalige Partisanen und Partisaninnen wurden gesellschaftlich geächtet und ihr Opferstatus infrage gestellt. Ein Beschluss der Alliierten von 1949 verankerte die Rechte der Minderheit wieder vertraglich und wurde 1955 in den Staatsvertrag übernommen.



Die anhaltende Diskriminierung gipfelte im Oktober 1972 im sog. „Kärntner Ortstafelsturm“, als zweisprachige Ortstafeln gewaltsam demontiert wurden. 1976 schuf das Volksgruppengesetz schließlich eine einheitliche Rechtsgrundlage für alle Minderheiten.

Österreichs größte Lehrkräftefortbildung zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust

Das jährlich veranstaltete „Zentrale Seminar“ ist mit rund 100 Teilnehmenden Österreichs größte Lehrkräftefortbildung zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust. Es richtet sich an Lehrpersonen aller Schultypen und Fächer, insbesondere Geschichte und Politische Bildung, sowie Fachkräfte außerschulischer Bildungsarbeit.



Programm



Schwerpunkt: „50 Jahre Volksgruppengesetz“



Mobilitätszuschuss für Gedenkstättenbesuche



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