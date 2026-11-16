Achtung – vermehrt betrügerische SMS zu erwarten

Wien (OTS) -

„Sie haben Ihren Klimabonus noch nicht abgeholt, geben Sie Ihre Daten bekannt! – Das ist nur ein Beispiel für Beschwerden zu SMS, die wir derzeit bei unserer Meldestelle für Rufnummernmissbrauch registrieren. Die Handynummern der Absender sind unbekannt, der SMS-Inhalt suggeriert beispielsweise den Erhalt von Gutschriften“, informiert Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post und warnt eindringlich: „Öffentliche Institutionen wie beispielsweise das Finanzamt, die Krankenkasse oder Polizei oder namhafte Unternehmen versenden keine SMS, um Daten abzufragen oder Gutschriften in Aussicht zu stellen. Erhält man SMS mit Links, mit denen Daten abgefragt werden, sollte man diese umgehend löschen!“

„Seit 1. Oktober hat die RTR mittels Verordnung neue Schutzmaßnahmen für alphanumerische Absenderkennungen etabliert. Daher greifen Betrüger im Netz jetzt offenbar wieder auf die ‚alte‘ Betrugsmasche zurück und verschicken SMS mit üblichen Telefonnummern als Absenderkennung. Der beste Schutz, hier nicht in Fallen zu tappen, ist jedenfalls Vorsicht“, führt Steinmaurer weiter aus und ergänzt: „Besonders in der Vorweihnachtszeit steigt der zeitliche Druck bei uns allen und damit auch die Gefahr, auf SMS vorschnell zu reagieren.“

Kann man Betrugs-SMS erkennen? Vier Tipps:

Ist es plausibel, diese Nachricht zu diesem Zeitpunkt vom behaupteten Absender zu erhalten? Kurz innehalten: Ist diese SMS wirklich in Art, Schreibweise und Zeitpunkt nachvollziehbar? Niemals auf Links in SMS klicken! Dahinter können sich gefälschte Websites befinden, Schadsoftware oder dubiose Apps verteilt werden. Beim kleinsten Zweifel über einen anderen offiziellen Weg, beispielsweise über die Kundenhotline, das Unternehmen kontaktieren.

Fake-SMS und Fake-Anrufe unter www.rufnummernmissbrauch.at melden

Absenderkennungen von SMS und Rufnummern, die missbräuchlich verwendet werden, können unter rufnummernmissbrauch.at bekannt gegeben werden. Damit können wir betrügerische Aktivitäten, die gehäuft auftreten, rasch erkennen und die Bevölkerung informieren.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikations-, Post- und Medienmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.