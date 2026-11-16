  • 16.11.2026, 10:18:02
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AVISO: ÖH-Pressekonferenz zu Studiengebühren und Bleiberecht für Drittstaatstudierende

Fachkräfte gesucht, Studierende ausgegrenzt: ÖH kritisiert finanzielle Hürden und unsichere Aufenthaltsperspektiven

Wien (OTS) - 

Während Österreich internationale Fachkräfte gewinnen will, wird immer wieder eine Erhöhung der Studiengebühren für beitragspflichtige Drittstaatsstudierende gefordert. Gleichzeitig erschweren Beschäftigungsbeschränkungen und aufenthaltsrechtliche Hürden vielen internationalen Studierenden den Weg vom Studium ins Berufsleben.

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) lädt daher zur Pressekonferenz ein. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Zahlen zur Situation von Drittstaatstudierenden und deren Bedrohung durch aktuelle politische Debatten. Die ÖH präsentiert außerdem Forderungen für leistbare Bildung, einen fairen Arbeitsmarktzugang und sichere Bleibeperspektiven für Drittstaatsstudierende.

Termin: Donnerstag, 19. November 2026, 09:00 Uhr
Ort: Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH), Taubstummengasse 7, 2. Stock, 1040 Wien

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen und Interviews.

Wir laden alle Medienvertreter_innen herzlich zur Pressekonferenz ein und freuen uns über Ihr Kommen.

ÖH-Pressekonferenz zu Studiengebühren und Bleiberecht für Drittstaatstudierende



Datum: 19.11.2026, 09:00 Uhr


Art: Konferenzen und Tagungen


Ort: Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) im 2. Stock


Taubstummengasse 7

1040 Wien


Österreich



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