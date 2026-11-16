FPÖ – Darmann: „Rekord-Ansturm auf Kanaren ist Alarmzeichen – ÖVP muss jetzt handeln!“

Wien (OTS) -

Angesichts des Ansturms von Migranten aus Westafrika auf die Kanarischen Inseln, wo auf der kleinen Insel El Hierro nach über 9.000 Ankünften seit Anfang November bereits der Notstand ausgerufen werden musste, schlug heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann Alarm. Für ihn zeige diese dramatische Entwicklung erneut das Versagen der europäischen und österreichischen Migrationspolitik auf.

„Vor kurzer Zeit erlebten wir den Massenansturm auf Ceuta, jetzt kollabieren die Kanarischen Inseln unter einer neuen Rekordwelle aus Afrika, weil die Schlepperbanden vor der drohenden Abwahl der linken Sánchez-Regierung noch einmal Torschlusspanik verbreiten. Während an Europas Außengrenzen ein Notstand nach dem anderen ausgerufen wird, beschreitet unsere heimische Verlierer-Ampel gemeinsam mit Brüssel stur weiter den fatalen Irrweg der offenen Grenzen. Das ist das verantwortungslose Fortschreiben der historischen Fehler von 2015 auf dem Rücken unserer eigenen Bevölkerung!“, kritisierte Darmann.

Besonders scharf ging der freiheitliche Sicherheitssprecher in diesem Zusammenhang mit ÖVP-Innenminister Karner ins Gericht. Es sei laut Darmann absehbar, dass die Auswirkungen dieser Migrationsbewegungen durch Weiterreisen und Verlegungen auf das europäische Festland auch Österreich erreichen würden. „Die Regionalregierung auf den Kanaren fordert bereits rasche Verlegungen aufs Festland – und wir wissen genau, wohin die Reise im grenzenlosen Schengen-Raum und dank des unseligen EU-Asylpakts geht: Direkt zu uns nach Österreich und in unser Sozialsystem. Was muss eigentlich noch alles passieren, damit ÖVP-Innenminister Karner endlich ein vorweihnachtliches Licht aufgeht? Anstatt als Ankündigungs-Weltmeister ständig irgendwelche Shows abzuliefern und tatenlos zuzuschauen, wie sich die nächste Migrationslawine direkt auf unser Land zubewegt, hätte er schon längst handeln müssen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese ganzen Notstände von den europäischen Außengrenzen zu uns wandern!“, warnte Darmann.

Abschließend erneuerte Darmann die freiheitlichen Kernforderungen zur Sicherung der Heimat und betonte, dass es einen Systemwechsel brauche: „Ohne die sofortige Umsetzung unserer FPÖ-Forderungen nach einem umfassenden Asylstopp, einem lückenlosen Grenzschutz und einer konsequenten Remigrationspolitik wird Österreich im völligen Migrationschaos versinken. Die Verlierer-Koalition und insbesondere die ÖVP, die die Hauptverantwortliche für das Asylchaos in unserem Land ist, lassen die Österreicher völlig schutzlos im Stich. Nur die FPÖ steht kompromisslos für eine echte Festung Österreich, damit die Sicherheit unserer Bürger endlich wieder an erster Stelle steht!“