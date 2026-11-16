ÖGB-Schuberth: „Wer Sozialbetrug bekämpfen will, muss auch bei Unternehmen hinschauen!“

Wien (OTS) -

Wer Sozialleistungen missbraucht, muss mit Konsequenzen rechnen. Der Kampf gegen Missbrauch darf aber nicht einseitig auf Arbeitssuchende und Sozialhilfebezieher:innen abzielen. Auch Unternehmen, die Menschen schwarz beschäftigen, Löhne vorenthalten oder Sozialabgaben umgehen, müssen konsequent kontrolliert werden.

„Sozialmissbrauch ist kein Kavaliersdelikt. Aber wer jetzt nur mit dem Finger auf Arbeitslose und Sozialhilfebezieher:innen zeigt, macht es sich zu einfach. Wer über Missbrauch redet, muss überall hinschauen, auch bei den Unternehmen“, sagt ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth als Antwort auf die Titelgeschichte in der heutigen Kronen Zeitung.

2,5 Mrd. Euro für geleistete Arbeit, darunter 1,2 Mrd. an nicht bezahlten Abgaben

Allein 45,9 Millionen Mehr- und Überstunden wurden im Jahr 2025 weder bezahlt noch durch Zeitausgleich abgegolten. Den Beschäftigten entgingen dadurch 2,5 Milliarden Euro Bruttoentgelt.

Auch der Staat schaute – trotz angespannter Budgetlage – durch die Finger: Ihm entgingen insgesamt 1,23 Milliarden Euro an Steuern und Beiträgen – 355 Millionen Euro an Sozialbeiträgen und rund 875 Millionen Euro an Lohnsteuer.

„Millionen unbezahlte Überstunden bedeuten: Die Menschen haben gearbeitet, aber nichts dafür bekommen. Wer bei Sozialleistungen jeden Euro kontrollieren will, darf bei Milliarden an vorenthaltenem Entgelt nicht wegschauen“, so Schuberth.

Auch Schwarzarbeit funktioniert nicht ohne Arbeitgeber. Wer Menschen nicht ordnungsgemäß anmeldet, entzieht dem Staat Steuern und der Sozialversicherung Beiträge. Dazu kommen Lohn- und Sozialdumping und viele dokumentierte Fälle, in denen Beschäftigte nicht bekommen, was ihnen zusteht.

Existenzentzug nach drei Jobabsagen ist der falsche Weg

Kritisch sieht der ÖGB auch die Forderung, Menschen nach drei abgelehnten Jobs innerhalb von zwei Jahren die Leistung vollständig zu streichen.

„Menschen nach drei Jobabsagen die Existenzgrundlage zu entziehen, ist keine ausgewogene Sozialpolitik. Wer Sanktionen fordert, muss auch über faire Bezahlung, zumutbare Arbeit und gute Arbeitsbedingungen reden“, sagt Schuberth.

„Der Sozialstaat ist kein Selbstbedienungsladen. Das gilt aber für alle. Missbrauch muss verfolgt werden. Genauso darf es sich für Unternehmen nicht auszahlen, Menschen schwarz zu beschäftigen, Löhne vorzuenthalten oder Überstunden nicht zu bezahlen. Fairness ist keine Einbahnstraße“, so die ÖGB Bundesgeschäftsführerin abschließend.

Der ÖGB fordert:

Kontrollen auf beiden Seiten: gegen Sozialmissbrauch ebenso wie gegen Schwarzarbeit sowie Lohn- und Sozialdumping.

Bezahlung jeder geleisteten Stunde: Mehr- und Überstunden müssen bezahlt oder durch Zeitausgleich abgegolten werden.

Strafen bei nicht bezahlten Überstunden: Wird Arbeitnehmer:innen die Überstundenbezahlung vorenthalten, soll für die betroffenen Stunden das doppelte Entgelt fällig werden.

Keine pauschale Sanktionspolitik: Ein vollständiger Leistungsentzug nach drei Jobabsagen ist der falsche Weg.