Eine Zeitreise durch Wien: Neue digitale Plattform VIENNA TIME MACHINE macht Stadtgeschichte erlebbar

Wien (OTS) -

Das Ludwig Boltzmann Institute for Digital History und das Österreichische Filmmuseum präsentieren ihr Projekt VIENNA TIME MACHINE am 30. November im Rahmen einer Wiener Vorlesung im Wiener Gartenbaukino. Die neue Webplattform eröffnet einen digitalen Zugang zur Geschichte Wiens anhand historischer Filme und Fotografien. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Wie sah Wien vor 100 Jahren aus? Wie haben sich Straßen, Plätze und das Leben in der Stadt im Laufe der Jahrzehnte verändert? Historische Filme und Fotografien dokumentieren diese Veränderungen und geben Einblicke in den Alltag vergangener Generationen. Mit dem Projekt VIENNA TIME MACHINE entwickeln das Ludwig Boltzmann Institute for Digital History (LBIDH), das Österreichische Filmmuseum und die Stadt Wien gemeinsam mit Technologiepartnern eine digitale Plattform, die solche historischen Bildquellen erschließt und miteinander verknüpft. Damit entsteht eine Grundlage, um die Entwicklung Wiens vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die jüngere Vergangenheit anhand visueller Quellen nachzuvollziehen.

„Wien ist eine Stadt, deren Geschichte sich ständig weiterentwickelt und deren Spuren uns im Alltag begegnen. Die VIENNA TIME MACHINE macht diese Geschichte auf neue Weise sichtbar und lädt dazu ein, vertraute Orte aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das Projekt zeigt, wie Wissenschaft, Kultur und digitale Innovation zusammenwirken können, um unser gemeinsames kulturelles Gedächtnis lebendig zu halten“, so Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien.

„Historische Filme und Fotografien sind weit mehr als Erinnerungsstücke. Sie sind Quellen, die uns zeigen, wie Menschen ihre Stadt erlebt und gestaltet haben. Mit der VIENNA TIME MACHINE wollen wir diese Quellen auf neue Weise erschließen: Sie verbindet wissenschaftliche Forschung mit der erlebten Geschichte Wiens und macht Vergangenheit zu einem Thema der Gegenwart“, ergänzt Ingo Zechner, Leiter des LBIDH.

Wiens Vergangenheit digital entdecken

Das Projekt VIENNA TIME MACHINE verfolgt das Ziel, die Geschichte Wiens anhand historischer Filme, Fotografien und weiterer Dokumente digital zugänglich und erforschbar zu machen. Im Mittelpunkt stehen die Veränderungen des Stadtraums und die Menschen, die ihn über Generationen hinweg geprägt haben. Die Webplattform soll es ermöglichen, historische Quellen nicht nur anzusehen, sondern auch räumlich und zeitlich einzuordnen, miteinander zu verknüpfen und aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Die Webplattform richtet sich nicht nur an Wissenschafter:innen, sondern an alle Wieninteressierten.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Verbindung von historischem Filmmaterial mit Fotografien. Die Filme und Fotos stammen aus dem Österreichischen Filmmuseum und dem Wiener Stadt und Landesarchiv (media wien und Fotoarchiv Gerlach) sowie einzelne Filme auch aus den Sammlungen des LBIDH und des United States Holocaust Memorial Museum. Durch die geografische Zuordnung der Aufnahmen können historische Ansichten mit konkreten Orten in Wien in Verbindung gebracht werden.

„Film bewahrt nicht nur Bilder einer vergangenen Stadt, sondern auch Eindrücke vom Alltag und vom Leben der Menschen. Viele dieser Aufnahmen eröffnen uns heute einen Blick auf ein Wien, das es so nicht mehr gibt. Die VIENNA TIME MACHINE bietet die Möglichkeit, dieses filmische Gedächtnis der Stadt neu zu entdecken. Sie ist zugleich ein Ergebnis unserer langjährigen Zusammenarbeit mit dem LBIDH und zeigt, welches Potenzial in der Verbindung von archivarischer Arbeit und wissenschaftlicher Forschung steckt“, erklärt Michael Loebenstein, Direktor des Österreichischen Filmmuseums.

Wenn Forschung auf Stadtgeschichte trifft

Die VIENNA TIME MACHINE verbindet historische Forschung mit digitalen Technologien und der Expertise von Kultur- und Gedächtnisinstitutionen. Das Projekt zeigt, wie historische Filme und Fotografien für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte genutzt und zugleich einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Das LBIDH beschäftigt sich dabei mit der Erforschung und digitalen Erschließung historischer audiovisueller Quellen. Gemeinsam mit dem Österreichischen Filmmuseum und den Technologiepartnern max.recall sowie der Technischen Universität Wien entwickelt und nutzt das Ludwig Boltzmann Institute for Digital History digitale Methoden und Technologien, um die Materialien zu analysieren, miteinander zu verknüpfen und neue Zugänge zur Geschichte Wiens zu ermöglichen. Die VIENNA TIME MACHINE baut dabei auf Erfahrungen aus mehr als 15 Jahren gemeinsamer Projektarbeit des LBIDH und des Österreichischen Filmmuseums auf.

Das Projekt wird in mehreren Modulen umgesetzt. Das Filmmodul wurde von der Stadt Wien gefördert, das darauf aufbauende Fotomodul vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung durch das Transformationsbudget der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). Bei der Erschließung der Filme und Fotografien und bei ihrer Verknüpfung mit dem Wien Geschichte Wiki arbeitet das Projekt mit dem Wiener Stadt- und Landesarchiv (MA 8), der Wienbibliothek im Rathaus (MA 9) und der Stadtvermessung (MA 41) zusammen.

Öffentliche Präsentation im Gartenbaukino und via Livestream

Wie sich die historischen Bildbestände mithilfe neuer Technologien erschließen lassen und welche Möglichkeiten die VIENNA TIME MACHINE bietet, zeigen Ingo Zechner, Leiter des LBIDH, und Michael Loebenstein, Direktor des Österreichischen Filmmuseums, am 30. November 2026, um 19 Uhr im Wiener Gartenbaukino im Rahmen einer Wiener Vorlesung unter dem Titel “Zeitmaschine Modernes Wien: Stadterkundungen durch Filme und Fotos”. Nach der Begrüßung durch Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler präsentieren die Projektverantwortlichen die Webplattform und diskutieren mit Eva Konzett (FALTER) und dem Publikum über neue Möglichkeiten, Wiens Geschichte anhand historischer Filme und Fotografien zu erkunden. Die Veranstaltung wird auch live im Internet übertragen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich: https://ticket.wien.gv.at/M09/zeitmaschinewien/ .

Die Webplattform der VIENNA TIME MACHINE ist ab 30. November 2026 unter folgendem Link öffentlich zugänglich: https://www.vienna-timemachine.eu

Wiener Vorlesung: "Zeitmaschine Modernes Wien. Stadterkundungen durch Filme und Fotos"

Datum: 30.11.2026, 19:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Gartenbaukino

Parkring 12

1010 Wien Wien

URL: https://vorlesungen.wien.gv.at/3011_vienna-time-machine/