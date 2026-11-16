Wien (OTS) -



Wann: Mittwoch, 18.11.2026, 10 – 12 Uhr

Wo: Amt der Kärntner Landesregierung, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt a. W.

Mit 1. November 2026 begann die schrankenlose Jagd auf Mütter und Kinder bei Fischottern in Kärnten! Und das auch noch mit den besonders tierquälerischen Conibear-Fallen, die nicht mit Ködern versehen sind und auch nicht nach Abzug zuschnappen, sondern wenn der Fischotter durchläuft. Das führt oft zu furchtbaren Verletzungen, ohne dass das Tier sofort stirbt. Der VGT protestiert gegen diese unnötige Tierqual aufs Schärfste.

Protest gegen den Fischotterabschuss

Der qualvolle Tod von Fischotter-Müttern und ihren Jungtieren durch Conibear-Fallen und mittels Langwaffen widerspricht EU-Artenschutzrecht und ist kontraproduktiv

Datum: 18.11.2026, 10:00 Uhr - 18.11.2026, 12:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Kärntner Landesregierung

Mießtaler Straße 1

9020 Klagenfurt

Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8955/einladung:-protest-gegen-den-fischotterabschuss-vor-ktn-landesregierung.html