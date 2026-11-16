Angriffe auf Wahlärzte bringen der Kassenmedizin nichts

Wien (OTS) -

Zum wiederholten Wunsch von ÖGK-Obmann Huss nach einer Honorarobergrenze bei Privatärzten kommt eine klare Absage aus der Österreichischen Ärztekammer und eine Mahnung zu ernsthafter Diskussion: „Einem freien Beruf kann nicht vorgeschrieben werden, welche Tarife er verrechnen kann. Auch einem Gastwirt oder einem Installateur kann der Staat nicht vorschreiben, was er verlangen darf“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. „Herr Huss hat es selbst in der Hand, der starken Nachfrage nach dem Wahlarztbereich etwas entgegenzusetzen: Indem er seinen Versorgungsauftrag erfüllt und mit attraktiveren Arbeitsbedingungen der Bevölkerung ausreichend Kassenärzte zur Verfügung stellt“ sagt Steinhart und rät: „Der ÖGK-Obmann sollte sich gut überlegen, ob er wirklich ein System wie in Deutschland mit Versicherungspflicht statt Pflichtversicherung haben möchte. Dann müsste er in einen Wettbewerb mit anderen Anbietern treten, damit sich einkommensstarke Nettozahler nicht lieber außerhalb der ÖGK versichern.“ So bleibe es nur ein unreflektiertes Rosinenpicken aus einem mit Österreich nicht vergleichbaren System.

Unrichtige Äußerungen zum Gesamtvertrag

Unrichtig sei der von Huss geäußerte Stand bei den Verhandlungen zum Gesamtvertrag, sagt Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte: „Herr Huss hat mit uns noch keine Sekunde persönlich verhandelt. Sonst wüsste er auch, dass die ÖGK den Gesamtvertrag mit der Österreichischen Ärztekammer zu verhandeln hat, so steht es im Gesetz.“ Die erwähnten Verzögerungen haben einen ganz anderen Grund: „Aktuell tut sich die Gesundheitskasse wegen ihrer Kompetenzzersplitterung und ihrer immer noch prekären Finanzlage schwer, substanziell zu verhandeln, daher kommt es zu den erwähnten Verzögerungen. Aktuell warten wir schon wieder drei Monate auf einen Verhandlungstermin“, so Wutscher. Wenn Huss meine, er wäre schon längst fertig, liege das wohl an den erwähnten Phantasien nach Zwangsverpflichtungen und staatlichen Eingriffen, so Wutscher.

Wahlärzte sind versorgungsnotwendig

Momen Radi, Leiter des Referates für Wahl- und Privatärzte in der Österreichischen Ärztekammer, betonte: „Von Wahlärzten profitiert unser ganzes System. Sie entlasten das Kassensystem und sind nicht nur versorgungsrelevant, sondern versorgungnotwendig. Herr Huss sollte den Wahlärzten dankbar sein, dass sie die jahrzehntelangen Versäumnisse der ÖGK im Kassenbereich kaschieren.“ Österreich brauche sowohl einen starken Kassenbereich als auch einen starken Wahlarztbereich. „Ein System zu schwächen, stärkt das andere keineswegs. Ein Honorardeckel für Wahlärzte würde keinen einzigen Kassenarzt mehr bringen und bringt keiner Patientin, keinem Patienten etwas. Dazu brauchen wir die passenden Rahmenbedingungen“, so Radi.