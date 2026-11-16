Zwei von zehn Mietern leben in OÖ in befristeten Mietverhältnissen: AK fordert ein Ende der Befristungen

Linz (OTS) -

Befristete Mietverhältnisse haben klare Nachteile für Mieter:innen. Aus Angst, dass das Mietverhältnis nicht verlängert wird, fordern viele die ihnen zustehenden Rechte nicht ein. Zusätzlich können Vermieter:innen bei jeder Vertragsverlängerung den Mietzins erhöhen. Dabei zeigt der AK Wohnzufriedenheitsindex, dass ein nicht geringer Anteil der Mieter:innen in befristeten Mietverhältnissen lebt. AK-Präsident Andreas Stangl begrüßt die jüngsten Verbesserungen bei den Befristungen von Mietverhältnissen. Gleichzeitig fordert er ein Ende der Befristungen und weist dabei auf Ausnahmen hin.



Der AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt: Rund ein Fünftel der Mieter:innen in Oberösterreich leben in einem befristeten Mietverhältnis. Im Bereich der privaten Hauptmiete liegt der Anteil befristeter Mietverhältnisse sogar bei 43 Prozent. Besonders junge Menschen mit einem Alter von unter 29 Jahren und Menschen mit Migrationshintergrund sind häufig von befristeten Mietverträgen betroffen. Dazu kommt, dass befristete Mietverhältnisse deutlich negativ auf die Wohnzufriedenheit wirken. Auch zwischen Stadt und Land zeigen sich Unterschiede. So sind befristete Mietverträge im ländlichen Raum häufiger als in Städten anzutreffen.



Verlängerung der Mindestbefristung kommt an

Anfang 2026 wurde die Mindestbefristung von Mietverträgen für viele neue Mietverhältnisse von drei auf fünf Jahre angehoben. Dass diese Reglung auch bei den Menschen ankommt, zeigen Daten aus dem AK Wohnzufriedenheitsindex: Der Anteil an befristeten Mietverhältnissen mit längerer Laufzeit ist 2026 im Vergleich zu den Jahren 2024 und 2025 deutlich gestiegen. Gleichzeitig haben längere Befristungen ab fünf Jahren an Bedeutung gewonnen. Sie machen mittlerweile ein Drittel aller befristeten Mietverträge aus.



Hohe Zustimmung zu entschlossenen politischen Eingriffen

Die Verlängerung der Mindestbefristungsdauer von Mietverträgen von drei auf fünf Jahre wird von den Mieter:innen in Oberösterreich mehrheitlich positiv aufgenommen: Zwei Drittel der AK Mitglieder in Oberösterreich sind der Ansicht, dass längere Mietverträge mehr Sicherheit für Mieter:innen bringen. Sechs von zehn stimmen zudem der Aussage zu, dass es entschlossener politischer Eingriffe bedarf, um Wohnen langfristig leistbar zu halten. Selbst wenn man nach einer vollständigen Abschaffung befristeter Mietverträge fragt, stimmen immer noch 46 Prozent aller Befragten zu.



Abschaffung und eine wichtige Ausnahme

AK-Präsident Andreas Stangl begrüßt die Verlängerung der Mindestbefristung bei Mietverträgen für viele Mieter:innen von drei auf fünf Jahre. „ Es bleibt unser Ziel, Befristungen generell abzuschaffen “, betont der AK-Präsident. Bei der Abschaffung befristeter Mietverhältnisse, müssen gleichzeitig Ausnahmen für Eigenheimbesitzende mit Eigenbedarf mitgedacht werden.



Hintergrund zum AK Wohnzufriedenheitsindex

Basis für die aktuelle Auswertung des AK Wohnzufriedenheitsindex sind Daten aus dem dritten Quartal 2026. Insgesamt befragte das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) 1000 Personen telefonisch und online (CATI-CAWI-Mixed-Mode) im August und September 2026 repräsentativ für die Mitglieder der AK Oberösterreich und somit für die unselbständig Beschäftigten in Oberösterreich.