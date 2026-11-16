Aktiv für eine gesunde Lunge: Unkomplizierte Lungenscreenings zur Vorsorge im ÖGGK HEALTH MOBIL

Wien (OTS) -

Chronische Atemwegserkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten Ursachen für eingeschränkte Lebensqualität und Krankenhausaufenthalte. Viele werden aber erst in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert. Um Bewusstsein für Früherkennung zu schaffen und einen einfachen Zugang zu einem Lungenscreening zu schaffen, organisiert die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) die Aktion „Aktiv für eine gesunde Lunge“ und realisierte gemeinsam mit Chiesi Pharmaceuticals ein Pilotprojekt bei Herba Chemosan und Manner.

Chronische Atemwegserkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten Ursachen für eingeschränkte Lebensqualität sowie Krankenhausaufenthalte – und auch in Österreich sind viele Menschen davon betroffen: Schätzungen zufolge leiden 400.000 bis 800.000 Menschen an COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung). Asthma bronchiale betrifft hierzulande rund 6 Prozent der Erwachsenen sowie etwa 10 Prozent der Kinder. Und etwa eine Million Menschen hat eine Allergie (Pollen, Hausstaub etc.), häufig in Verbindung mit Beschwerden der Atemwege wie allergischem Schnupfen oder allergischem Asthma.

Das Tückische daran: Viele Lungenerkrankungen entwickeln sich schleichend. Symptome wie chronischer Husten, Kurzatmigkeit oder sinkende Belastbarkeit werden oft über Jahre ignoriert und somit spät diagnostiziert. „Deshalb sind Prävention, Früherkennung und Aufklärung besonders wichtig“, sagt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK). „Um das für potenzielle Betroffene möglichst einfach zu machen, haben wir in Kooperation mit Chiesi die Initiative ‚Aktiv für eine gesunde Lunge‘ ins Leben gerufen und gleich mit zwei Unternehmen ein Pilotprojekt gestartet.“

Sowohl bei Herba Chemosan als auch bei Manner wurden je ein Informationstag mit Vorträgen sowie ärztlicher Beratung und ein Testtag mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL organisiert. „Mit unserem ‚Gesundheitszentrum auf Rädern‘ kommen wir direkt in die Unternehmen und bieten gemeinsam mit erfahrenen Ärzt:innen ein Lungenfunktions-Screening an. Dieses wird eine anschließende Analyse und eine individuelle medizinische Beratung ergänzt.“

Früherkennung entscheidend

Insgesamt nützten 155 Mitarbeiter:innen von Herba Chemosan und Manner die Gelegenheit, ihre Lungenfunktion testen zu lassen, wobei 53 Prozent Männer und 47 Prozent Frauen waren. „Bei 8 Prozent der Teilnehmer:innen wurden Lungenfunktionswerte außerhalb der Norm festgestellt, was dem Anteil an (oftmals unerkannten) COPD- oder Asthma-Patient:innen an der Gesamtbevölkerung entspricht“, so Sander, „bei 2 Prozent mussten unsere Mediziner:innen eine dringende fachärztliche Abklärung empfehlen. Damit konnten wir zur wichtigen Früherkennung von Atemwegserkrankungen beitragen.“ Im Detail analysiert wurden bei der Spirometrie FEV 1, FVC und das FEV1/FVC-Verhältnis. Außerdem wurden allgemeine Anamnesedaten wie Nikotinkonsum erhoben.

„Bei vielen Lungenerkrankungen wird die Diagnose oft erst in fortgeschrittenem Stadium gestellt. Dabei ist es essenziel, so früh wie möglich eine geeignete Therapie zu bekommen, um die Lungenfunktion langfristig zu erhalten und die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern“, betont Eva Denk von Chiesi. „Mit dieser Kooperation und unserer Patient:innen-Initiative „Mehr Luft“ (www.mehr-luft.at bzw. „Mehr Luft“ Social Media Kanäle) möchten wir genau da ansetzten, mehr Bewusstsein für Lungengesundheit schaffen und Menschen ermutigen, frühzeitig zur Abklärung zu gehen.“

Wertvolle Initiative für Herba Chemosan und Manner

„Als Unternehmen, das tagtäglich einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung leistet, möchten wir natürlich auch die Gesundheitsvorsorge unsere Mitarbeiter:innen aktiv fördern“, nennt Dr. Andreas Janka, Vorstand bei Herba Chemosan, als Grund für das Engagement. „Denn Prävention ist die beste Investition. Unser Ziel ist es, so viele Mitarbeiter:innen wie möglich dazu zu ermutigen, Vorsorgeangebote aktiv zu nutzen – getreu unserer Mission ‚Wir bewegen Gesundheit‘.“

Dem kann sich auch Valerie Szczepanski von Manner anschließen: „Gesundheitsvorsorge funktioniert besonders gut, wenn sie einfach zugänglich ist und direkt dort stattfindet, wo Menschen ihren Alltag verbringen. Genau das hat die Aktion bei uns ermöglicht. Unsere Mitarbeiter:innen konnten sich informieren, mit Expert:innen und Patient:innen ins Gespräch kommen und das Angebot des ÖGGK HEALTH MOBILS mit einem Lungenfunktionstest direkt bei uns im Haus unkompliziert nutzen.“

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/uIk~JxeMhr-dt

Über das ÖGGK Health Mobil

Das ÖGGK Health Mobil ist eine Innovation, die Präventionsmedizin direkt zu den Menschen bringt. Auf einer kompakten, aber äußerst effizienten Fläche von 8 Quadratmetern bietet das ÖGGK HEALTH MOBIL eine Vielzahl von mobilen medizinischen Leistungen an, die darauf ausgerichtet sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und das individuelle Gesundheitsmanagement zu optimieren.

Mehr Informationen auch unter https://www.oeggk.at/health-mobil/

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at

Über Chiesi

Chiesi ist ein internationaler, forschungsorientierter Biopharmakonzern, der innovative therapeutische Lösungen für Atemwegserkrankungen, Seltene Erkrankungen und für den Krankenhausbereich entwickelt und vermarktet. Die Mission des Unternehmens ist es, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern und gleichzeitig verantwortungsvoll gegenüber Gesellschaft und Umwelt zu handeln. Mit 90 Jahren Erfahrung hat Chiesi seinen Hauptsitz in Parma, Italien, und ist mit 30 Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 7.900 Mitarbeitende.