SPÖ-Bayr: Seit vier Jahren für Mut in Haft – Saudi-Arabien muss Manahel al-Otaibi freilassen

Wien (OTS) -

Heute vor vier Jahren wurde die saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin Manahel al-Otaibi verhaftet. Ihr „Verbrechen“: Sie hat sich für Rechte starkgemacht, die heute in Saudi-Arabien gelten. „Saudi-Arabien verkauft sich als modernes Land und sperrt die Frauen weg, die das erkämpft haben. Das ist keine Reform, das ist Heuchelei. Manahel al-Otaibi muss sofort freikommen“, fordert Petra Bayr, Außenpolitiksprecherin der SPÖ. ****

Ein Sondergericht verurteilte al-Otaibi zu elf Jahren Haft. Erst nach massivem internationalem Druck wurde die Strafe auf fünf Jahre reduziert. Sie sitzt weiterhin willkürlich im Gefängnis, obwohl sie an Multipler Sklerose leidet und engmaschige medizinische Betreuung braucht. Ihre Familie erfährt kaum etwas über ihren Zustand. „Wer eine schwer kranke Frau ohne Auskunft an die Familie wegsperrt, setzt ihre Gesundheit bewusst aufs Spiel“, kritisiert Bayr.

Der Fall zeige, wie das saudische Justizsystem funktioniert: Wer friedlich seine Meinung äußert, wird weggesperrt, und der Staat entscheidet willkürlich, wie hart er zuschlägt, so Bayr. Laut Amnesty International trifft das Saudis ebenso wie Ausländer:innen. Viele von ihnen erhielten allein für friedliche Meinungsäußerung langjährige Haftstrafen. Jüngst wurde ein Fall bekannt, bei dem eine Hausangestellte wegen einer unehelichen Schwangerschaft zu 100 Peitschenhieben verurteilt wurde. Dasselbe System richtet auch Menschen hin, in einem Ausmaß, das seinesgleichen sucht: Amnesty International zählte 2025 mindestens 356 Hinrichtungen, nach 122 im Jahr davor. Im ersten Halbjahr 2026 waren es bereits über 100. „Wo Justiz zur Willkür wird, geht es im Zweifel um Leben und Tod. Manahel al-Otaibi ist die Warnung, die Hinrichtungszahlen sind die Konsequenz“, so Bayr.

„Österreich lehnt die Todesstrafe unter allen Umständen ab, und wir dürfen nicht länger wegschauen. Die Bundesregierung muss den Fall Manahel al-Otaibi bei jeder Gelegenheit direkt in Riad ansprechen, ihre Freilassung einfordern und ein Ende der Hinrichtungen verlangen“, so Bayr abschließend. (Schluss) eg/mb