  • 16.11.2026, 08:10:32
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UPDATE-AVISO: Arbeitsbesuch der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen bei Bundeskanzler Stocker

Gemeinsame Pressekonferenz mit Fachministern der „Gruppe der Umsetzer“

Wien (OTS) - 

Am Montag, den 16. November 2026 empfängt Bundeskanzler Christian Stocker die Ministerpräsidentin des Königreichs Dänemark Mette Frederiksen zu einem Arbeitsbesuch in Wien.

Die Pressekonferenz der beiden Regierungschefs findet gemeinsam mit den Fachministern der „Gruppe der Umsetzer“ statt, die anlässlich eines Treffens in Wien sind.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.

Termine für Medien:

14.30 Uhr bis ca. 14.50 Uhr
FOTO- und FILMTERMIN im Innenministerium bei der Ankunft der Fachminister und zu Beginn der Arbeitstagung

Ort: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien (Einlass ab 13.30 Uhr)

16.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ im Bundeskanzleramt mit Bundeskanzler Stocker, Ministerpräsidentin Frederiksen und den Fachministern:

  • Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres (Österreich)
  • Alexander Dobrindt, Bundesminister des Inneren (Deutschland)
  • Athanasios Plevris, Minister for Migration and Asylum (Griechenland)
  • Tom Berendsen, Minister of Foreign Affairs (Niederlande)
  • Morten Bødskov, Minister of Immigration and Integration (Dänemark)

Sprachen: Deutsch, Englisch und Griechisch mit Simultandolmetschung

ca. 17.00 Uhr
FAMILIENFOTO

Ort: Bundeskanzleramt (Einlass für beide Termine ab 15.15 Uhr)


HINWEISE ZU HOSTTERMINEN, FOTOS UND AUDIOVISUELLEM MATERIAL
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.


Der ORF und die APA werden audiovisuelles Material von der Begrüßung der dänischen Premierministerin und vom Beginn des Arbeitsgesprächs im Bundeskanzleramt kostenfrei zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse an Bewegtbildern [email protected] oder [email protected]. Fotos stehen unter www.apa-images.at oder news.newsdesk.apa.atzur Verfügung. Bei Fragen zum Foto-Download wenden Sie sich bitte direkt an das Customer Solution Team via [email protected] oder +43 1 36060-5959.


HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME
Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise:
Freitag, 13. November 2026: 9.00 – 17.00 Uhr
Montag, 16. November 2026: 9.00 – 16.30 Uhr

Kontakt Akkreditierung:
[email protected]

Matthias Boaglio
Telefon: +43 1 53115-202426
E-Mail: [email protected]

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Bitte weisen Sie beim Betreten des jeweiligen Veranstaltungsortes die Akkreditierung für diesen Besuch vor und planen Sie zusätzliche Zeit für die Sicherheitschecks ein.

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Tel: +43 1 53 115 - 202724

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