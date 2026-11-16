UPDATE-AVISO: Arbeitsbesuch der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) -

Am Montag, den 16. November 2026 empfängt Bundeskanzler Christian Stocker die Ministerpräsidentin des Königreichs Dänemark Mette Frederiksen zu einem Arbeitsbesuch in Wien.



Die Pressekonferenz der beiden Regierungschefs findet gemeinsam mit den Fachministern der „Gruppe der Umsetzer“ statt, die anlässlich eines Treffens in Wien sind.



Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.



Termine für Medien:



14.30 Uhr bis ca. 14.50 Uhr

FOTO- und FILMTERMIN im Innenministerium bei der Ankunft der Fachminister und zu Beginn der Arbeitstagung



Ort: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien (Einlass ab 13.30 Uhr)



16.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ im Bundeskanzleramt mit Bundeskanzler Stocker, Ministerpräsidentin Frederiksen und den Fachministern:

Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres (Österreich)

Alexander Dobrindt, Bundesminister des Inneren (Deutschland)

Athanasios Plevris, Minister for Migration and Asylum (Griechenland)

Tom Berendsen, Minister of Foreign Affairs (Niederlande)

Morten Bødskov, Minister of Immigration and Integration (Dänemark)