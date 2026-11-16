Wien (OTS) -

Bewegend, ehrlich und mutig: Mit dem neuen Video „Hilfe, die wirkt: So arbeiten Klinische Psycholog:innen“ macht der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) sichtbar, was sonst hinter verschlossenen Türen passiert. Ehemalige Klientinnen erzählen gemeinsam mit Klinischen Psycholog:innen, wie klinisch-psychologische Behandlung Leben verändert. Entstanden ist ein Video, das berührt, Mut macht und neue Orientierung gibt.

Klinische Psycholog:innen unterstützen Menschen jedes Alters, die beispielsweise unter den vielen psychischen Erkrankungen oder Belastungen wie Depressionen, Angststörungen oder Burnout leiden. Sie stellen Diagnosen, beraten und behandeln, ob im Spital, in der eigenen Praxis oder in Einrichtungen. Dabei setzen sie wissenschaftlich fundierte Methoden ein, die sie genau auf das jeweilige Anliegen abstimmen. In Österreich gibt es derzeit rund 12.200 Klinische Psycholog:innen.

Wie diese Arbeit in der Praxis aussieht, macht das neue Video greifbar: Klientinnen erzählen offen, was sie belastet hat, wie sie den Schritt in die klinisch-psychologische Behandlung gewagt haben und was sich danach für sie verändert hat. Die Klinischen Psycholog:innen zeigen, wie sie vorgehen, bei welchen Beschwerden Behandlung hilft und was Klient:innen erwarten dürfen.

BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger: „Klinisch-psychologische Behandlung ist eine unverzichtbare Säule der psychischen Gesundheitsversorgung. Das Video zeigt eindrucksvoll, was sie leisten kann. Jeder Mensch hat das Recht auf die Unterstützung, die zu ihm passt, und dieses Video soll ermutigen, sie sich zu holen.“



Jetzt Video ansehen: „Hilfe, die wirkt: So arbeiten Klinische Psycholog:innen“



Kostenfrei auf Kasse oder mit Kostenzuschuss



Seit Frühjahr 2026 ist klinisch-psychologische Behandlung in Österreich eine vollfinanzierte Kassenleistung. Pro Jahr stehen 120.700 kostenfreie Behandlungseinheiten zur Verfügung. Vermittelt werden die Plätze über psyhelp, die Abwicklungsplattform des BÖP.

Darüber hinaus gibt es bereits seit 2024 einen Kostenzuschuss der Krankenversicherung für klinisch-psychologische Behandlung. Alle Informationen zum Kostenzuschuss sowie Antworten auf häufige Fragen finden Sie auf der BÖP-Website.

Passende Klinische Psycholog:innen in der Nähe finden Sie auf der Psycholog:innen-Suchmaschine Psychnet. Als erste Anlaufstelle bei Fragen zum Thema klinisch-psychologischer Behandlung oder für Entlastungsgespräche steht auch die BÖP-Helpline Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr kostenlos und anonym unter der Rufnummer 01 504 8000 oder via [email protected] bereit.



Weitere Informationen gibt es auf der BÖP-Website in den FAQs „Klinische Psycholog:innen. Die Expert:innen für mentale Gesundheit” und im BÖP-Folder „Klinisch-psychologische Behandlung – Psychologische Therapie“. Sie können ihn kostenlos bestellen oder online lesen.