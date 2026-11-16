HV & WIFO Konjunkturreport Einzelhandel: Österreichs Wirtschaft wächst wieder. Handel tritt auf der Stelle und kämpft mit hohen Kosten.

Wien (OTS) -

Österreichs Wirtschaft setzt ihre langsame Erholung fort, doch im heimischen Einzelhandel kommt davon weiterhin wenig an. Laut dem aktuellen Konjunkturreport Einzelhandel, den das WIFO quartalsweise im Auftrag des Handelsverbands erstellt, stieg die österreichische Wirtschaftsleistung (BIP) im dritten Quartal 2026 real um 0,2% gegenüber dem Vorquartal. Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte stagniert hingegen. Gleichzeitig sorgen hohe Energiepreise und eine wieder gestiegene Inflation für zusätzlichen Druck auf die Kaufkraft.

Hier die Kernergebnisse:

Die Inflation lag hierzulande im Oktober bei 3,6%, Energie wirkte erneut preistreibend.

lag hierzulande im Oktober bei 3,6%, Energie wirkte erneut preistreibend. Die Konsumnachfrage der Österreicher ging zuletzt leicht zurück.

der Österreicher ging zuletzt leicht zurück. In Summe werden sich die privaten Konsumausgaben heuer (+0,4%) und auch 2027 (+0,5%) voraussichtlich träge entwickeln.

heuer (+0,4%) und auch 2027 (+0,5%) voraussichtlich träge entwickeln. Die Stimmung der heimischen Unternehmen hat sich in Q3 leicht verbessert, im Einzelhandel haben sich die Erwartungen für die kommenden Monate allerdings eingetrübt.

Einzelhandel nach 9 Monaten real nur +0,3%. Non-Food stagniert.

Von Jänner bis September 2026 stiegen die Umsätze im österreichischen Einzelhandel nominell um 2,2%, preisbereinigt blieb lediglich ein reales Plus von 0,3 . Ohne Tankstellen betrug das reale Umsatzwachstum 0,6%. Im September gingen die realen Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat sogar um -0,5% zurück (kalenderbereinigt). Ohne Tankstellen betrug das Minus 0,1%.

Abermals zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung der Warengruppen: Während der Lebensmitteleinzelhandel in den ersten neun Monaten real um +1,3% zulegen konnte, verzeichnete der NonFood-Handel (ohne Tankstellen) lediglich ein Plus von +0,1%.

„Die österreichische Wirtschaft findet langsam wieder auf einen Wachstumspfad, aber im Einzelhandel ist davon kaum etwas zu spüren. Nach neun Monaten steht heuer preisbereinigt gerade einmal ein Umsatzplus von 0,3% zu Buche. Das ist de facto eine Stagnation“, bilanziert Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands. „Vor allem im NonFood-Handel fehlt weiterhin die Dynamik. Solange die Haushalte bei größeren Anschaffungen zurückhaltend bleiben, wird sich die Branche nur schwer aus dieser Konsumflaute befreien können.“

„Die konjunkturelle Erholung der heimischen Wirtschaft hat sich im dritten Quartal trotz der hohen Energiepreise fortgesetzt. Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte entwickelte sich allerdings träge und stagnierte gegenüber dem Vorquartal. Der Wöchentliche WIFO-Wirtschaftsindex weist für die ersten drei Oktoberwochen sogar auf einen leichten Rückgang des privaten Konsums hin“, erklärt WIFO-Ökonom Jürgen Bierbaumer, Autor des Konjunkturreports Einzelhandel.

Inflation bei 3,6%: Energiepreise steigen massiv um 16,5%, Lebensmittel inflationsdämpfend

Nach dem zwischenzeitlichen Rückgang zum Beginn des Jahres hat die Teuerung in Österreich wieder deutlich angezogen (Oktober: +3,6 % laut Schnellschätzung von Statistik Austria). Größter Preistreiber ist die Energie: Die Energiepreise lagen im Oktober um 16,5% über dem Vorjahresniveau. Auch Dienstleistungen verteuerten sich mit +4,1% weiterhin deutlich. Entlastend wirkte hingegen die Kategorie Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak (±0,0%).

Bereits im September war die Teuerung im Verkehrsbereich mit +10% besonders hoch. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen hingegen lediglich um 0,4%, Bekleidung und Schuhe waren sogar um 1,4% günstiger als ein Jahr zuvor. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Inflation derzeit vor allem durch Energie und Dienstleistungen getrieben wird, während der Einzelhandel den Preisauftrieb wie schon in den Vorjahren dämpft.

Stimmung in der Gesamtwirtschaft verbessert, Händler bleiben skeptisch

Ein bemerkenswerter Gegensatz zeigt sich bei der aktuellen Konjunkturbefragung. Während sich die Stimmung in der österreichischen Gesamtwirtschaft zuletzt deutlich aufhellte, bleiben die Erwartungen im Einzelhandel verhalten.

„Während sich die Stimmung in der Gesamtwirtschaft in den vergangenen Monaten schrittweise verbessert hat, bleibt sie im Einzelhandel verhalten. Die Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Lage zuletzt zwar etwas besser, bei den Erwartungen für die kommenden Monate hat der Pessimismus jedoch wieder zugenommen. Auch das Verbrauchervertrauen hat sich im Oktober eingetrübt. Insbesondere planen die privaten Haushalte weniger Ausgaben für größere Anschaffungen“, erläutert Bierbaumer.

Der gesamtwirtschaftliche WIFO-Konjunkturklimaindex stieg im Oktober auf +0,9 Punkte und lag damit erstmals seit Jahresbeginn im positiven Bereich. Im Einzelhandel verharrte der entsprechende Index hingegen mit -5,7 Punkten weiterhin unter der Nulllinie. Zwar beurteilen die heimischen Händler ihre aktuelle wirtschaftliche Lage etwas besser als im September: Der Lageindex stieg auf +0,8 Punkte. Die Erwartungen für die kommenden Monate verschlechterten sich jedoch auf -12,2 Punkte.

Beschäftigung weiterhin rückläufig, weniger offene Stellen

Die schwierige wirtschaftliche Situation zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. Im September waren im österreichischen Einzelhandel 329.177 Menschen unselbständig aktiv beschäftigt. Das entspricht einem Rückgang um -0,5% gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der offenen Stellen ist rückläufig. Im Oktober konnten im Einzelhandel 8.235 offene Stellen nicht zeitnah besetzt werden, um 14,8% weniger als ein Jahr zuvor.

Unternehmensinsolvenzen gehen leicht zurück

Bei den Unternehmensinsolvenzen zeigt sich eine vorsichtige Entspannung. Im dritten Quartal 2026 wurden österreichweit 915 Insolvenzen eröffnet, um 7,6% weniger als im Vorjahresquartal. Das Niveau bleibt allerdings hoch. Im Handel wurden 166 Insolvenzen verzeichnet. Das entspricht 18,1% aller eröffneten Unternehmensinsolvenzen. Aufgrund der Umstellung auf die neue ÖNACE-Klassifikation ist ein direkter Vorjahresvergleich für den Handel nicht aussagekräftig.

WIFO senkt Wachstumsprognose für den Handel auf null

Auch der Ausblick bleibt ernüchternd. In der aktuellen Oktober-Prognose erwartet das WIFO für die österreichische Gesamtwirtschaft ein reales Wachstum von 0,9% im Jahr 2026 und 1,3% im Jahr 2027. Die privaten Konsumausgaben dürften hingegen heuer lediglich um 0,4% und 2027 um 0,5% real steigen. Für die reale Wertschöpfung im Handel erwartet das WIFO 2026 mittlerweile überhaupt kein Wachstum mehr (±0,0%). Erst 2027 soll die Handelswertschöpfung wieder um 1% zulegen.

„Die jüngste WIFO-Prognose ist ein Warnsignal. Österreich braucht dringend niedrigere Standortkosten, verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen, mehr Planbarkeit und vor allem ein Ende des Bürokratiewahnsinns. Nur wenn die Betriebe wieder investieren können und die Haushalte mehr finanziellen Spielraum spüren, wird auch der Konsum nachhaltig in Schwung kommen. Daher ist auch die Abschaffung der nationalen Paketsteuer überfällig“, so Handelssprecher Rainer Will abschließend.

Den vollständigen Konjunkturreport Einzelhandel finden Sie HIER