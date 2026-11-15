FPÖ – Hafenecker zu Seltenheim: „Wer im roten Glashaus sitzt, sollte nicht nach Budapest zeigen“

Wien (OTS) -

Der Angriff von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim auf FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl wegen der Ermittlungen gegen den früheren ungarischen Entwicklungsminister Miklós Seszták fällt auf die SPÖ selbst zurück.

„Seltenheim kennt nicht einmal die Fakten. Seszták ist kein Fidesz-Mann, er ist Abgeordneter der christdemokratischen KDNP. Wer schon am Sonntag Pressedienst-Pingpong spielt, sollte wenigstens die Parteien auseinanderhalten können“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker. Die Linie der FPÖ sei glasklar: Korruption gehöre überall verfolgt, egal in welchem Land und egal, wer sie begehe. Darüber entscheiden in Ungarn wie in Österreich die Gerichte. Für Seszták gelte die Unschuldsvermutung, eine Anklage gebe es bisher nicht.

Wer der FPÖ Doppelmoral vorwerfe, solle zuerst vor der eigenen Tür kehren, so Hafenecker. Er verwies auf den Salzburger Spekulationsskandal, bei dem in Stadt und Land unter roter Verantwortung Steuergeld am Finanzmarkt verzockt wurde. Im Land flog das Desaster unter SPÖ-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller und SPÖ-Finanzlandesrat David Brenner auf. Das Land beziffert den Schaden aus den Spekulationsgeschäften mit rund 350 Millionen Euro. Für Österreich kam eine EU-Strafe von 26,8 Millionen Euro dazu. Im Swap-Prozess wurden der frühere SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden und der frühere SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Othmar Raus rechtskräftig wegen Untreue verurteilt. „Statt sich um Ungarn zu kümmern, sollte Seltenheim lieber darauf schauen, dass sein Schützling Babler nicht aufs Mittagessen vergisst und endlich seine Jobsuche voranbringt. Mit diesen zwei Aufgaben ist er voll ausgelastet“, so Hafenecker.

„Seltenheim sollte sich weniger um Budapest sorgen und mehr um Wien. Wenn die FPÖ das rote Wien übernimmt und die Schubladen im Rathaus aufmacht, wird die SPÖ ihren Aufschrei für sich selbst brauchen“, so Hafenecker abschließend.