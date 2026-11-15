ÖGB-Neumayer-Stickler zur ORF-Pressestunde: Keine neuen Selbstbehalte auf Kosten der Versicherten

Wien (OTS) -

Anlässlich der heutigen ORF-Pressestunde mit ÖGK-Obmann Andreas Huss wiederholt der ÖGB seine Forderung: Keine generellen Selbstbehalte bei ärztlichen Besuchen – auch Huss lehnt diese zusätzlichen Belastungen für Patientinnen und Patienten ab.

„Schon jetzt zahlen die Versicherten genug aus eigener Tasche. Generelle Selbstbehalte wären ein sozialer Rückschritt: Sie würden Menschen in gesundheitlich schwierigen Situationen zusätzlich belasten, statt die Ursachen von Überlastung und steigenden Kosten zu bekämpfen“, sagt Claudia Neumayer-Stickler, Leiterin des Referats für Gesundheits- und Sozialversicherungspolitik im ÖGB.

Wissenschaft warnt vor Selbstbehalten

Selbstbehalte wirken abschreckend, ohne zwischen notwendigen und weniger sinnvollen Behandlungen zu unterscheiden. Gerade für Personen, für die zusätzliche Gesundheitskosten eine erhebliche finanzielle Hürde darstellen, droht die Gefahr, dass sie Arztbesuche oder Therapien aufschieben. Das verschlechtert ihre Gesundheit langfristig und kann zu höheren Kosten führen.

Auch die OECD stellt fest, dass die Ausgaben der Versicherten aus eigener Tasche in Österreich bereits über dem EU-Durchschnitt liegen. „Wer krank ist, darf nicht zuerst überlegen müssen, ob er sich den Arztbesuch leisten kann. Gesundheitsversorgung ist kein Luxusgut, sondern muss allen Menschen gleichermaßen offenstehen“, betont Neumayer-Stickler.

Belastung trifft Schwächste

Studien der Gesundheit Österreich GmbH und der WHO Europa zeigen: Selbstbeteiligungen entlasten Krankenversicherungen finanziell nur kurzfristig, treffen aber vor allem chronisch Kranke und Menschen mit niedrigem Einkommen – etwa bei Medikamenten, Medizinprodukten und Zahnbehandlungen. „Ausnahmen und Härtefallregelungen lösen das Problem nicht. Sie sind teuer, kompliziert und schützen im Alltag nicht zuverlässig vor finanzieller Überlastung“, sagt Neumayer-Stickler.

Keine pauschalen Zuzahlungen

Pauschale Zuzahlungen wirken regressiv: Chronisch Kranke, ältere Menschen und Versicherte mit niedrigem Einkommen sind stärker belastet und reduzieren die Inanspruchnahme von Leistungen stärker als andere Gruppen. „Selbstbehalte sind keine Reform, sondern eine Belastungsrechnung auf Kosten der Kranken. Statt Menschen von der Versorgung abzuhalten, braucht es den gezielten Ausbau der Primärversorgung und damit kürzere Wartezeiten sowie eine solide Finanzierung der Sozialversicherung“, fordert Neumayer-Stickler.

Der ÖGB fordert:

Keine generellen Selbstbehalte bei ärztlichen Besuchen, Medikamenten oder Therapien.

Solide Finanzierung der Sozialversicherung statt zusätzlicher Belastung der Versicherten.

Ausbau der Primärversorgung mit kürzeren Wartezeiten und verlässlicher Versorgung für alle.

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