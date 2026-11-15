WB-Graf: Ein Jahr Martha Schultz an der Spitze zeigt, was eine Unternehmerin bewegen kann

Wien (OTS) -

Seit einem Jahr steht Martha Schultz an der Spitze von Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer Österreich. Für Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf ist die Bilanz dieser zwölf Monate mehr als beeindruckend: „Martha Schultz hat in den vergangenen zwölf Monaten gezeigt, wie man einen Reformprozess nachhaltig, transparent und vor allem zielgerichtet umsetzt. Sie hat nicht lange angekündigt, sondern angepackt, entschieden und umgesetzt. Genau das erwarten sich unsere Betriebe von ihrer Interessenvertretung.“

Entlastung für Betriebe, Sparkurs bei sich selbst

Herzstück der Reform ist eine dauerhafte Entlastung der Mitgliedsbetriebe um 100 Millionen Euro jährlich ab 2030, möglich durch eine schrittweise Senkung der Kammerumlage. Zugleich soll der Haushalt der WKÖ ausgeglichen werden. Dafür wurden die eigenen Strukturen konsequent verschlankt: Das Generalsekretariat wurde halbiert, Abteilungen wurden zusammengelegt und der Personalabbau eingeleitet. Neue, einheitliche Compliance-Regeln für die gesamte Organisation schaffen zudem völlige Transparenz, während niedrigere Funktionsentschädigungen ein deutliches Signal der Sparsamkeit und Verantwortung gegenüber den Mitgliedern sind. Auch im Wirtschaftsbund selbst gibt es auf Bundesebene nur noch zwei Vizepräsidenten.

„Für uns als Wirtschaftsvertretung stehen Bürokratieabbau und eine hohe Effizienz für unsere Betriebe an erster Stelle. Martha Schultz hat bewiesen, dass wir diesen Anspruch auch an uns selbst stellen und diesen selbstverständlich auch leben. Damit gehen Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund mit gutem Beispiel voran, und das darf durchaus Schule machen“, sagt Graf.

Unternehmergeist statt Verwaltungsdenken

„Martha Schultz ist Unternehmerin mit Leib und Seele. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, Verantwortung für Mitarbeiter zu tragen aber auch Kosten und Ergebnisse nicht aus den Augen verlieren zu dürfen. Diesen Blick hat sie auch in die Wirtschaftskammer eingebracht: Jede Aufgabe und jede Ausgabe muss sich am konkreten Nutzen für die Betriebe messen lassen“, betont Graf.

Mit dem Wirtschaftsparlament am 26. November folgen bereits die nächsten Reformschritte, darunter der weitere Abbau von Rücklagen zugunsten der Mitglieder, eine deutliche Verschlankung der Fachorganisationen und Funktionärsstrukturen und eine effizientere Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. „Alle Wählergruppen, Länder und Bundessparten arbeiten gemeinsam am Reformprozess. Der Wirtschaftsbund unterstützt diesen Weg mit voller Überzeugung, denn er führt zu einer Wirtschaftskammer, die schlank in der Struktur aber entschlossen und durchsetzungsstark für die Betriebe eintreten wird. Martha Schultz hat in diesem Jahr bewiesen, dass sie Probleme nicht ausblendet, sondern mit Kompetenz, Augenmaß und Verantwortung gegenüber der gesamten Organisation in Angriff nimmt und löst“, so Graf abschließend.