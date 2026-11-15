Bekämpfung der Teuerung ist zentrales Vorhaben der Bundesregierung

Wien (OTS) -

Die Bekämpfung der Teuerung ist eines der zentralen Vorhaben der österreichischen Bundesregierung. Dabei wird auf mehreren Ebenen angesetzt. Mit Preis- und kostendämpfende Maßnahmen bei Mieten, Energie und Lebensmitteln ist es gelungen, dass die Inflationsrate Österreichs ab Juli erstmals seit Dezember 2024 unter dem Eurozonen-Schnitt liegt. In Summe bringen die Maßnahmen der Bundesregierung eine Inflationsdämpfung von etwa 0,8 Prozentpunkte für 2026. Die umgesetzten Vorhaben zeigen also Wirkung. Die Bundesregierung wird den eingeschlagenen Weg auch im nächsten Jahr konsequent weitergehen.

Erneuerbaren-Förderbeitrag und Förderpauschale werden 2027 vollkommen ausgesetzt Entlastung für Haushalte und Wirtschaft

Die Kriege in der Ukraine und im Iran sind nach wie vor die primäre Ursache für stark überhöhte Energiepreise. Sie belasten die Österreicherinnen und Österreicher und schaden dem österreichischen Wirtschaftsstandort. Deshalb hat die Bundesregierung für das kommende Jahr abermals Maßnahmen beschlossen, um die Inflation zu dämpfen. Bereits 2026 wurden der Erneuerbaren-Förderbeitrag für gesenkt, nunmehr wird die Preisdämpfung für 2027 ausgeweitet: im nächsten Jahr werden sowohl der Erneuerbaren-Förderbeitrag als auch die Erneuerbaren-Förderpauschale vollständig ausgesetzt. Ein durchschnittlicher Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresstrombezug erspart sich dadurch rund 50 Euro brutto an Ökostromabgaben.

Auch für die Wirtschaft bringt die Maßnahme eine finanzielle Entlastung. Eine Tischlerei mit 55.000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und einer Verrechnungsleistung von 60 Kilowatt kann rund 700 Euro brutto jährlich sparen. Eine Papierfabrik mit 55 Millionen Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und 12 Megawatt Verrechnungsleistung kann mit einer Entlastung von rund 180.000 Euro brutto rechnen.

Die Entlastung kommt direkt auf der Stromrechnung an, unabhängig vom gewählten Stromanbieter. Das gesamte Entlastungsvolumen bewegt sich dabei in einer ähnlichen Größenordnung wie bei der mit Ende 2026 auslaufenden Senkung der Elektrizitätsabgabe-Damit gibt es auch den gleichen positiven Inflationseffekt. Aus budgetärer Sicht ist diese Lösung im Vergleich zur Senkung der E-Abgabe die bessere Variante, weil sie budgetneutral ist und keine neuerliche Gegenfinanzierung angedacht werden muss.

Zitate:

Bundeskanzler Christian Stocker

„Unser Kampf gegen die Teuerung zeigt Wirkung: Seit Juli liegt die Inflation in Österreich wieder unter dem Durchschnitt der Eurozone. Diesen Weg setzen wir konsequent fort. Mit der vollständigen Aussetzung des Ökostrombeitrags im kommenden Jahr sorgen wir für eine weitere spürbare Entlastung der Menschen und unserer heimischen Betriebe. Ein durchschnittlicher Haushalt erspart sich dadurch rund 50 Euro im Jahr. Damit setzen wir einen weiteren konkreten Schritt, um das Leben für die Menschen wieder leistbarer zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts zu stärken.“

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger

„Als Bundesregierung eint uns das Ziel, die Teuerung konsequent zu bekämpfen. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise ist jede Entlastung für die Menschen und Betriebe in unserem Land wichtig. Besonders erfreulich ist, dass diese Entlastung ohne budgetäre Kosten möglich ist. Wichtig ist auch, dass wir gleichzeitig weiter den Umstieg auf Erneuerbare vorantreiben. Wir brauchen nämlich dringend mehr Freiheitsenergien, um weniger erpressbar von autoritären Regimen zu sein und dafür zu sorgen, dass Energie für die Österreicherinnen und Österreicher leistbar bleibt.“

Finanzminister Markus Marterbauer

„Internationale Energie- und Rohstoffpreise können wir nicht bestimmen. Aber wir können beeinflussen, wie stark sie auf die österreichische Inflation durchschlagen. Als Regierung lassen wir die Inflation nicht einfach durchrauschen, sondern greifen dort aktiv ein, wo politischer Handlungsspielraum besteht – bei den ungeregelten Mieten, bei Energie und Treibstoff. So haben wir es geschafft, dass die Inflationsrate in Österreich erstmals seit Dezember 2024 unter dem Eurozonen-Schnitt liegt. Das entlastet die Haushalte und die Industrie.“