  • 14.11.2026, 12:41:32
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Götze/Grüne zur Wahl des neuen Bundessprechers der Grünen Wirtschaft: Gratulation an Georg Kaltschmid!

Wien (OTS) - 

„Herzlichen Glückwunsch an Georg Kaltschmid zu seiner Wahl zum neuen Bundessprecher der Grünen Wirtschaft! Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen.

Nachdem die bisherige Bundessprecherin Sabine Jungwirth nach zehn Jahren ihren Rückzug angekündigt hatte, wurde nun ihre Nachfolge gewählt. „Sabine Jungwirth hat die dringend notwendigen Reformen in der Wirtschaftskammer in den vergangenen Jahren entscheidend vorangetrieben. Dafür möchte ich ihr herzlich danken. Zehn Jahre lang hat sie mit viel Herzblut und großem Engagement die österreichische Wirtschaft mitgestaltet“, so Götze.

Die Wahl fand heute im Rahmen der Generalversammlung der Grünen Wirtschaft in Graz statt. Vier Personen stellten sich der Wahl. Die 90 stimmberechtigten Delegierten entschieden sich bereits im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit für den Tiroler Georg Kaltschmid.

„Ich freue mich auf die weitere gute und wichtige Zusammenarbeit mit der Grünen Wirtschaft“, betont Götze.

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