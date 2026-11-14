Grüne Wirtschaft: Georg Kaltschmid zur neuen Bundesspitze gewählt

Graz (OTS) -

Die Grüne Wirtschaft hat eine neue Bundesspitze: Bei der Generalversammlung am Samstag, dem 14. November 2026, wurde Georg Kaltschmid zum neuen Bundessprecher gewählt. Kaltschmid folgt damit auf Sabine Jungwirth, die nach fast zehn Jahren an der Spitze der Grünen Wirtschaft ihre Funktion zurücklegt.

Kaltschmid ist gebürtiger Tiroler und fungierte bislang als Bundesfinanzreferent und Mitglied der Tiroler Regionalleitung bei der Grünen Wirtschaft. Zudem war Kaltschmid bis März dieses Jahres als Hotelier im Walchseerhof unternehmerisch tätig und hat den Betrieb innerhalb der Familie übergeben. Der gelernte Touristiker war zudem von 2018 bis 2022 Abgeordneter zum Tiroler Landtag und Klubobmann-Stellvertreter der Tiroler Grünen.

Bei der Generalversammlung im „Das Schlossberg“ hat sich Georg Kaltschmid in Graz mit 51 % der Stimmen im ersten Wahlgang gegen drei weitere Kandidat:innen durchgesetzt und folgt damit als neuer Bundessprecher der WK-Fraktion in die Fußstapfen von Sabine Jungwirth.

Georg Kaltschmid, neu gewählter Bundessprecher der Grünen Wirtschaft:

" Ich danke allen für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr, gemeinsam mit der Grünen Wirtschaft durchzustarten. Ich habe die Erfahrung im Rücken, den Freiraum im Kopf und das Feuer im Herzen, um voller Energie eine unüberhörbare Stimme für unsere gemeinsamen Ziele und Visionen zu sein und ein neues Kapitel der Grünen Wirtschaft aufzuschlagen. "

Mit Sabine Jungwirth verabschiedet sich eine langjährige und prägende Stimme der Grünen Wirtschaft aus der ersten Reihe. Die steirische Unternehmerin steht seit 2017 an der Spitze der Organisation und hat sich in dieser Zeit insbesondere für eine ökologisch und sozial gerechte Wirtschaftspolitik, die Interessen von Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und kleinen Betrieben sowie eine transparente und demokratische Wirtschaftskammer eingesetzt.

Jungwirth ist seit 2002 unternehmerisch tätig, zunächst im Baugewerbe, heute als Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeitsmanagement. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sie sich in der Wirtschaftskammer und der Grünen Wirtschaft. Von 2010 bis 2017 war sie zudem Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag, davon rund vier Jahre als Klubobfrau der Grünen.