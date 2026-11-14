FPÖ – Brückl: „Über 40.000 Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen sind Folge verfehlter Schul-, Asyl- und Einwanderungspolitik!“

Wien (OTS) -

„Das ist kein Grund für Jubel, sondern ein Alarmsignal“, so reagierte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl, MA, auf die aktuell veröffentlichten Zahlen der außerordentlichen Schüler im Schuljahr 2026/2027, die um 13 Prozent gesunken seien und nach denen noch immer 40.148 Kinder und Jugendliche aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse dem Unterricht nicht folgen können. Für Brückl sei dies auch der Beweis für eine verfehlte Schulpolitik, die auf eine vollkommen falsche Asyl- und Einwanderungspolitik folge.

„Über 40.000 Kinder, die in unseren Klassenzimmern sitzen und dem Unterricht nicht folgen können, sind kein Grund zur Freude, sondern ein trauriger Beweis für Fehlentwicklungen, die auf falschen politischen Entscheidungen beruhen“, so Brückl. Dass der Minister den Rückgang selbst auf die Aussetzung des Familiennachzugs zurückführe, die in Wahrheit nur eine Verschiebung ist, sei für den freiheitlichen Bildungssprecher ein unfreiwilliges Schuldeingeständnis: „Das ist die Bestätigung dessen, was die FPÖ seit Jahren sagt: Die unkontrollierte Masseneinwanderung spiegelt sich direkt negativ in den Klassenzimmern wider. Jahrelang haben die Systemparteien die Augen vor den Folgen ihrer verfehlten Politik der offenen Türen verschlossen und jetzt wundern sie sich, dass unsere Schulen unter den daraus resultierenden Problemen leiden. Leider setzt bei dieser Regierung aber auch kein Lerneffekt aus den eigenen Fehlern ein.“

Die von Wiederkehr angekündigten Maßnahmen seien reine Symptombekämpfung und würden an der problematischen Gesamtsituation nichts ändern. Abschließend erneuerte Brückl die freiheitlichen Forderungen: „Die halbherzigen Maßnahmen des Ministers werden das Problem nicht lösen. Es braucht endlich einen grundlegenden Kurswechsel! Wir fordern einen sofortigen Stopp der illegalen Masseneinwanderung und es braucht flächendeckende, verbindliche Sprachstandserhebungen schon vor dem Schuleintritt. Außerdem muss endlich der Grundsatz ‚Erst Deutsch, dann Regelunterricht‘ konsequent umgesetzt werden.“