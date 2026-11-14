FPÖ – Hafenecker: „Postensuche für scheidende ORF-Generaldirektorin beweist, wie notwendig Zwangsgebühren-Aus ist!“

Wien (OTS) -

„Diese offenbar krampfhafte Suche nach einem Posten für die scheidende ORF-Interims-Generaldirektorin am Küniglberg fördert wieder einmal das Sittenbild des Zwangsgebühren-Rundfunks zutage. Das Ganze erinnert auch an die ‚Herbergssuche‘, die gerade verzweifelt von der SPÖ um einen hochdotierten Versorgungsposten für ihren Noch-Vizekanzler Babler betrieben wird. Doch scheinbar reicht seine Qualifikation nicht einmal für die ‚Gut Aiderbichls‘ im roten Systemuniversum aus“, so reagierte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, auf Medienberichte, wonach die aktuelle ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher trotz ihres Ausscheidens aus der Geschäftsführung für ein weiteres halbes Jahr als „Beraterin“ des als neuen Generaldirektor installierten ÖVP-Wunschkandidaten Pig auf der Gehaltsliste des ORF verbleiben soll.

Man könne sich hier des Eindrucks nicht erwehren, dass ein „Mascherl-Posten“ geschaffen werden soll, was eine „pure Verhöhnung der Zwangsgebührenzahler, die dieses System finanzieren müssen“, darstellen würde: „Dieser Fall beweist einmal mehr, dass kosmetische Korrekturen im ORF nicht ausreichen. Der von den Systemparteien geschaffene Sumpf am Küniglberg muss trockengelegt werden. Wir brauchen einen ORF ohne Zwangsgebühr, ohne Sonderprivilegien, ohne Luxusgehälter – stattdessen budgetfinanziert, schlank strukturiert, mit klarem Auftrag und sparsam haushaltend und der die Österreicher objektiv informiert statt links-woke indoktriniert. Genau das fordern wir Freiheitliche mit unserem ORF-Volksbegehren! Das Postenkarussell und der Luxus- und Privilegienstadl am Küniglberg müssen endlich gestoppt werden.“

Die Unterstützung des ORF-Volksbegehrens ist auf jedem Gemeindeamt oder digital über die Webseite des Innenministeriums mit der ID Austria möglich. Alle Informationen sind unter www.orf-volksbegehren.at zu finden.