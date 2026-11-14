  • 14.11.2026, 09:57:32
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FPÖ – Hammerl: „Industrie verliert tausende Arbeitsplätze, während der Staatsapparat immer weiter wächst!“

Entbürokratisierung jetzt! – Über 33.000 Industriearbeitsplätze seit 2023 verloren, dafür wächst die öffentliche Verwaltung laufend weiter

Wien (OTS) - 

„In Österreich läuft etwas gewaltig schief! Während unsere Industrie zehntausende Arbeitsplätze verliert, wächst die öffentliche Verwaltung munter weiter. Dabei braucht es zur Finanzierung eines wachsenden Staatsapparates eine noch stärker wachsende Wirtschaft. Genau das Gegenteil ist derzeit der Fall!“, kritisierte heute FPÖ-Industriesprecher NAbg. Paul Hammerl aktuelle Zahlen der Wirtschaftskammer Österreich und der Industriellenvereinigung.

Seit dem Beschäftigungshöchststand 2023 sind in der österreichischen Industrie bereits über 33.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Allein seit September 2022 gingen zudem im Handel 20.000 und in der Bauwirtschaft 13.000 Arbeitsplätze verloren. Gleichzeitig stieg die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung um 28.000 Personen.

„Unsere Industriebetriebe kämpfen mit hohen Energie- und Bürokratiekosten, überbordenden Vorschriften und immer mehr Belastungen in der Verwaltung. Die Bundesregierung verspricht zwar ständig Entbürokratisierung, tatsächlich wächst aber der Verwaltungsapparat immer weiter und damit auch die Belastung für die Unternehmen. Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, wie weit politische Ankündigungen und die tatsächliche Entwicklung auseinanderliegen“, so Hammerl.

„Wir brauchen endlich eine ernsthafte Entbürokratisierung mit weniger Vorschriften, schlankeren Verwaltungsstrukturen und schnelleren Genehmigungsverfahren. Gleichzeitig müssen die Energiekosten sinken, damit unsere Industrie wieder wettbewerbsfähig wird und Arbeitsplätze schafft. Denn nicht eine immer größere Verwaltung finanziert unseren Wohlstand, sondern eine starke Industrie und Wirtschaft finanzieren unseren Staat!“, stellte Hammerl abschließend klar.

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