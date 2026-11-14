COP31: Greenpeace warnt vor Stillstand bei UN-Klimaverhandlungen

Wien/Antalya (OTS) -

Zur Halbzeit der UN-Klimakonferenz (COP31) in Antalya zieht Greenpeace eine ernüchternde Zwischenbilanz: Zwar liegen Vorschläge zur Abkehr von fossilen Energien, zum Schutz von Wäldern und Ozeanen sowie zur Klimafinanzierung auf dem Tisch, doch verbindliche Beschlüsse fehlen bislang. Statt mutiger Schritte droht ein verwässerter Kompromiss auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Greenpeace fordert von Klimaminister Norbert Totschnig und seinen Amtskolleg:innen, politischen Schwung in die kommende Verhandlungswoche zu bringen. So müssen sie die Weichen für eine rasche, erneuerbare Elektrifizierung stellen und den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vorantreiben.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich: „Die richtigen Zutaten für einen echten Durchbruch in Antalya liegen auf dem Tisch, aber bisher wird auf Zeit gespielt. Wir brauchen keine faulen Kompromisse, sondern einen Pakt, der einen lebenswerten Planeten für die nächsten Generationen garantiert.” Für das weltweite Elektrifizierungsziel bis 2035 ist es zentral, dass mindestens 75 Prozent des benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. Duregger: „In der zweiten Verhandlungswoche muss Klimaminister Norbert Totschnig Verantwortung übernehmen und auf eine Elektrifizierung pochen, die nicht auf gefährlichen Atomstrom oder klimaschädliche Kohle und Gas setzt.”

Hausaufgaben auch zu Hause machen

Im Gegensatz zu anderen Staaten ist Österreich bei einem heimischen Fahrplan zum Öl- und Gasausstieg noch immer säumig. So haben Deutschland, Frankreich, die Niederlande und nun auch Finnland bereits Fahrpläne für den fossilen Ausstieg vorgelegt. Greenpeace appelliert an Klimaminister Totschnig, zuhause in Österreich nicht auf seine Hausaufgaben zu vergessen. Totschnig muss ein sofortiges Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen durchsetzen und das endgültige Aus für die heimische fossile Förderung bis spätestens 2035 in einem Fahrplan verankern.

Inhalte auf einen Blick

Thema / Anlass: Zur Halbzeit der UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya warnt Greenpeace vor einem Stillstand der Verhandlungen.

Ergebnis: Für das weltweite Elektrifizierungsziel bis 2035 müssen mindestens 75 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Finnland haben fossile Ausstiegspläne vorgelegt, Österreich ist säumig.

Hauptforderung: Greenpeace fordert eine erneuerbare Elektrifizierung ohne Atomstrom, Kohle und Gas. In Österreich muss Klimaminister Norbert Totschnig einen Fahrplan für den Ausstieg aus Öl und Gas vorlegen.

Adressat: Klimaminister Norbert Totschnig und seine Amtskolleg:innen bei der COP31.

Quelle / Material: Greenpeace Österreich.