Tradition leben: NÖAAB lud zum großen Landesschnapsturnier

St. Pölten (OTS) -

Spannung bis zum letzten Bummerl, konzentrierte Blicke auf die Karten und herzhaftes Lachen zwischen den Spielrunden: Beim großen Landesschnapsturnier des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) standen nicht nur der sportliche Ehrgeiz, sondern vor allem die Freude am gemeinsamen Spiel und das gesellige Miteinander im Mittelpunkt.

Nachdem bei den regionalen NÖAAB-Schnapsturnieren in den Bezirken Niederösterreichs die jeweiligen Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt worden waren, fand am 13. November in St. Pölten das große Landesfinale statt. Im KO-System wurde Bummerl für Bummerl um den Turniersieg und die begehrten Preise gespielt. Mit viel Geschick, taktischem Gespür und einer Portion Kartenglück lieferten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Duelle, bei denen auch der Humor nicht zu kurz kam.

„Beim NÖAAB geht es nicht nur um Interessenvertretung, sondern vor allem um die Menschen und den Zusammenhalt. Unser Landesschnapsen verbindet Generationen, pflegt unsere Traditionen und bietet Gelegenheit für persönliche Begegnungen und gesellige Stunden. Genau das macht unsere Gemeinschaft aus“, betont NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Den Turniersieg holte sich Gerhard Wagner, der sich über einen Thermen-Gutschein freuen durfte.

„Traditionen sind nicht einfach etwas, das wir aus der Vergangenheit übernehmen. Wir müssen sie gemeinsam weiterleben und an die nächste Generation weitergeben. Das Landesschnapsen zeigt, wie gut das gelingen kann. Darauf sind wir als NÖAAB stolz“, so Teschl-Hofmeister abschließend.