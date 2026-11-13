ÖGB zum Weltdiabetestag: Diabetes früh erkennen, konsequent behandeln, Arbeitsbedingungen verbessern

Wien (OTS) -

Rund 800.000 Menschen in Österreich leben mit Diabetes. Zum Weltdiabetestag fordert der ÖGB deshalb mehr Prävention, bessere Versorgung und gesündere Arbeitsbedingungen. Frühzeitige Vorsorge und verlässliche Therapieangebote sind entscheidend, um Folgeerkrankungen zu verhindern.

„Diabetes kann uns alle treffen. Wer früh informiert ist, kann Risiken erkennen und behandeln lassen, bevor Folgeerkrankungen entstehen“, sagt Julia Stroj, Expertin im Referat für Gesundheits- und Sozialversicherungspolitik im ÖGB.

Diabetes betrifft viele

In Österreich leiden viele Menschen an Diabetes – besonders häufig Menschen mit Übergewicht. Regelmäßige Blutzuckerkontrollen helfen, Diabetes früh zu erkennen und Folgeerkrankungen zu vermeiden.

Früh erkennen, behandeln

Typ-2-Diabetes entwickelt sich oft schleichend. Vorsorgeuntersuchungen, Bewegung, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Blutzuckerkontrollen können die Erkrankung verhindern oder verzögern.

„Vorsorge muss einfach und niederschwellig sein. Regelmäßige Kontrollen, gute Beratung und die Vorsorgeuntersuchung helfen, Diabetes früh zu erkennen“, betont Stroj. Menschen mit Typ-2-Diabetes sollen das kostenlose Programm „Therapie Aktiv“ nutzen. Es unterstützt bei der langfristigen Betreuung, verbessert die Lebensqualität und hilft, Folgeerkrankungen vorzubeugen.

Gesunde Arbeit schützt

„Gesunde Arbeit schützt vor Diabetes. Ob bei Nacht- und Schichtarbeit, körperlich oder psychisch belastenden Tätigkeiten: Wir brauchen menschengerechte Arbeitsbedingungen, ausreichend Erholung und betriebliche Gesundheitsförderung“, fordert Stroj abschließend.

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