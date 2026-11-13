Grüne/Götze: Im Tiergarten Schönbrunn wurden Millionen versenkt und das Wirtschaftsministerium hat zugesehen

Wien (OTS) -

„1,42 Millionen Euro vermeidbare Kosten beim Aquarienbau, 88 Prozent Kostenexplosion bei der Gesamtzusammenschau der Tiergarten-Bauprojekte - der Rechnungshof legt heute schwarz auf weiß offen, was wir Grüne seit drei Jahren mit parlamentarischen Anfragen aufzeigen: Im Tiergarten Schönbrunn herrscht ein Führungs- und Kontrollchaos, das die Steuerzahler:innen Millionen kostet", kommentiert Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen, den heute veröffentlichten Rechnungshof-Bericht zur Schönbrunner Tiergarten GmbH.

Der Rechnungshof hat die Gebarung der zu 100 Prozent im Eigentum der Republik stehenden Gesellschaft für die Jahre 2020 bis 2024 geprüft, und sein Befund ist vernichtend: Die Großbauprojekte Aquarium und Elefantenhaus waren nicht aufeinander abgestimmt, durch den Abbruch der Erstplanung des Aquariums wurden 1,42 Millionen Euro versenkt. Generell gab es bei den Bauprojekten über einer Million Euro im Schnitt Kostensteigerung von 88 Prozent. Interne Revision, Brandschutzmaßnahmen, klare Kenntnis über Sach- und Personalkosten für Artenschutzaktivitäten – alles Fehlanzeige!

„Das Wirtschaftsministerium hat hier jahrelang zugesehen, dabei weisen wir in unseren parlamentarischen Anfragen seit Jahren auf Missstände hin. Die Antwort des Ministeriums: Eine Mauer des Schweigens. Wir hatten schon 2023 die Unregelmäßigkeiten beim Aquarienbau thematisiert, aber trotz der Ergebnisse unserer Aufdeckungsarbeit hat das Ministerium Hering-Hagenbeck 2024 für weitere fünf Jahre bestätigt. Ein Eigentümervertreter, der erst den Rechnungshof braucht, um unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen, betreibt Selbstaufgabe auf Kosten der Steuerzahler:innen", richtet Götze scharfe Kritik auch an das Wirtschaftsministerium als Eigentümervertreter.