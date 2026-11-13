„Kinder nicht in der Lage, einen Stift zu halten“ – Ergotherapie setzt im Kindergarten an!

Wien (OTS) -

„Kinder nicht in der Lage, einen Stift zu halten“ – mit dieser Schlagzeile macht die heutige Kronen Zeitung auf Schwierigkeiten aufmerksam, die bereits vor dem Schuleintritt sichtbar werden. Für Ergotherapie Austria ist dies ein Anlass, den Blick auf die Entwicklung grundlegender Fähigkeiten im Kindesalter zu richten. Denn einen Buntstift zu halten, zu malen, zu schneiden oder sich selbstständig anzuziehen, sind keine selbstverständlichen Fertigkeiten. Sie entwickeln sich durch vielfältige Erfahrungen und brauchen entsprechende Möglichkeiten und Unterstützung.

„Wenn Kinder Schwierigkeiten haben, einen Stift zu halten, sollten wir nicht nur fragen, was sie nicht können, sondern vor allem, was sie brauchen, um diese Fähigkeit zu entwickeln. Hinter einer scheinbar einfachen Tätigkeit können unterschiedliche Entwicklungsprozesse stehen. Entscheidend ist, Kinder frühzeitig zu unterstützen, statt Schwierigkeiten erst dann wahrzunehmen, wenn sie im Schulalltag zu einer Belastung werden“, betont Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria.

Spielen, malen, basteln: Entwicklung braucht Erfahrungen

Malen, Kneten, Bauen, Basteln, Spielen oder das selbstständige Anziehen sind weit mehr als Beschäftigungen. Kinder entwickeln dabei unter anderem ihre Feinmotorik, Handgeschicklichkeit, Koordination und Körperwahrnehmung. Sie lernen, Bewegungen zu steuern, Materialien zu verwenden und zunehmend selbstständig zu handeln.

Dabei entwickeln sich Kinder unterschiedlich schnell und bringen verschiedene Voraussetzungen mit. Schwierigkeiten dürfen deshalb nicht vorschnell als mangelnde Übung oder fehlende Bereitschaft interpretiert werden. Vielmehr gilt es, die individuellen Bedürfnisse eines Kindes zu erkennen und passende Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten zu schaffen.

Ergotherapie unterstützt dort, wo Kinder ihren Alltag erleben

Ergotherapeut*innen verfügen über spezifische Expertise, wenn es darum geht, die Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit von Kindern zu fördern. Sie unterstützen Kinder dabei, Fähigkeiten zu entwickeln, Herausforderungen zu bewältigen und aktiv am Alltag teilzunehmen.

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die kindergarten- und schulbasierte Ergotherapie. Ergotherapeut*innen arbeiten direkt in den Lebenswelten der Kinder und entwickeln gemeinsam mit Pädagog*innen alltagsnahe Lösungen. Dazu zählen beispielsweise die spielerische Förderung feinmotorischer Fähigkeiten, die Anpassung von Spiel- und Schreibmaterialien, die Gestaltung geeigneter Lernumgebungen oder die Unterstützung bei alltäglichen Handlungen.

„Der besondere Mehrwert liegt darin, dass Ergotherapie direkt dort ansetzt, wo Kinder spielen, lernen und sich entwickeln. Gemeinsam mit den Pädagog*innen können wir erkennen, welche Barrieren bestehen und wie sich Rahmenbedingungen verändern lassen, damit möglichst alle Kinder am Kindergarten- und Schulalltag teilhaben können“, erklärt Hackl.

Frühzeitig fördern statt später aufholen

Gerade der Übergang vom Kindergarten in die Schule zeigt, wie wichtig grundlegende Fähigkeiten für einen gelungenen Bildungsweg sind. Werden Schwierigkeiten frühzeitig erkannt, können Kinder gezielt unterstützt und Überforderung sowie negative Lernerfahrungen möglicherweise vermieden werden.

Ergotherapie Austria setzt sich daher für einen flächendeckenden Ausbau kindergarten- und schulbasierter Ergotherapie sowie eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und Bildungssystem ein.

„Wir dürfen nicht warten, bis Kinder an den Anforderungen des Schulalltags scheitern. Jedes Kind soll die Chance bekommen, seine Fähigkeiten zu entwickeln und selbstständig am Alltag teilzunehmen. Dafür braucht es frühzeitige Unterstützung, multiprofessionelle Zusammenarbeit und einen niederschwelligen Zugang zu ergotherapeutischer Expertise“, fordert Hackl abschließend.

Ergotherapie

Ergotherapie ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf und beschäftigt sich mit bedeutungsvollen Betätigungen des täglichen Lebens. Dazu zählt alles, was Menschen tun, tun wollen, tun müssen oder was von ihnen erwartet wird. Im Mittelpunkt stehen die Zusammenhänge zwischen Betätigung, Gesundheit und Wohlbefinden. Ergotherapeut*innen unterstützen Menschen jeden Alters dabei, ihre Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit zu erhalten, zu verbessern oder wiederzuerlangen.

Ergotherapie Austria

Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der Ergotherapeut*innen in Österreich. Der gemeinnützige Bundesverband setzt sich für die Sicherstellung und Weiterentwicklung der ergotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung sowie für berufs- und bildungspolitische Anliegen seiner Mitglieder ein. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als etablierter Partner im österreichischen Gesundheitswesen positioniert.