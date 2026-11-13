  • 13.11.2026, 13:10:32
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FPÖ – Schuch-Gubik: „Brandanschlag auf Auto von NIUS-Chef Reichelt ist erschütternder Angriff auf Presse- und Meinungsfreiheit!“

„Wer bei Angriffen auf kritische Journalisten schweigt, entlarvt sein fragwürdiges Demokratieverständnis!“

Wien (OTS) - 

„Es ist erschütternd und zugleich bezeichnend, mit welchen Methoden offenbar mittlerweile versucht wird, kritische und alternative Medien einzuschüchtern und mundtot zu machen. Wenn das Auto eines Journalisten in Flammen aufgeht und die Polizei von Brandstiftung ausgeht, müssen bei jedem aufrechten Demokraten die Alarmglocken schrillen!“, erklärte heute FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik zum mutmaßlichen Brandanschlag auf das Fahrzeug von NIUS-Chef Julian Reichelt in Berlin.

„Ob Diffamierung, wirtschaftliche Schikanen oder Debanking – alternative Medien werden zunehmend unter Druck gesetzt, um ihnen ihre Arbeit zu erschweren. Sollte sich bestätigen, dass Reichelt gezielt angegriffen wurde, wäre damit eine weitere erschreckende Grenze überschritten. Wo bleibt jetzt der Aufschrei der selbsternannten Demokratieverteidiger und linken Moralapostel? Oder gilt die viel beschworene Pressefreiheit nur für jene Medien, die brav auf politischer Linie berichten?“, fragte Schuch-Gubik.

„Wer bei Angriffen auf unliebsame Journalisten wegschaut, braucht sich nicht als Retter der Demokratie aufzuspielen. Presse- und Meinungsfreiheit sind keine exklusiven Privilegien des linken Mainstreams! Ein gezielter Angriff auf einen Journalisten ist immer auch ein Angriff auf unsere Demokratie. Dieser Vorfall muss lückenlos aufgeklärt werden", so Schuch-Gubik abschließend.

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