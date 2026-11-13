Mair: Lehre stärken und als gleichwertigen Karriereweg sichtbar machen

Wien (OTS) -

“Die Lehre ist ein Erfolgsmodell und bietet jungen Menschen hervorragende berufliche Perspektiven. Umso wichtiger ist es, die duale Ausbildung weiter zu stärken und als gleichwertigen Bildungs- und Karriereweg sichtbar zu machen”, betonte ÖVP-Lehrlingssprecher Klaus Mair, der in diesem Zusammenhang auch auf den gestrigen “Zukunftsdialogs Lehre” von Spar Österreich in Wien und eine im Auftrag von Spar präsentierte WIFO-Studie verwies. Diese zeigt deutlich, dass Österreich bei der Sicherung der Fachkräfte von morgen vor großen Herausforderungen steht.

Die Zahl der Lehrlinge in Österreich ist seit 1980 von rund 194.000 auf knapp 103.000 Ende 2025 zurückgegangen und hat damit den niedrigsten Stand seit den 1970er-Jahren erreicht. Gleichzeitig verschärft der demografische Wandel die Situation am Arbeitsmarkt. “Wenn in den kommenden Jahren viele erfahrene Fachkräfte in Pension gehen, müssen wir rechtzeitig dafür sorgen, dass ausreichend gut ausgebildete junge Menschen nachkommen. Die Lehre ist dabei ein entscheidender Schlüssel zur Sicherung unseres Fachkräftebedarfs”, so der Mandatar.

Als besonders wichtig sieht es Mair an, das Image der Lehre weiter zu verbessern und junge Menschen frühzeitig über die vielfältigen Ausbildungs- und Karrierechancen zu informieren. “Es gibt nicht nur einen richtigen Bildungsweg. Eine Lehre eröffnet ebenso wie eine schulische oder akademische Ausbildung hervorragende Zukunftsperspektiven. Mit Lehre mit Matura, Weiterbildungsangeboten und zahlreichen Aufstiegsmöglichkeiten stehen jungen Menschen heute viele Wege offen”, unterstrich der ÖVP-Lehrlingssprecher.

Dass ein Hochschulabschluss allein keine Garantie für einen unmittelbaren Berufseinstieg ist, zeigen auch aktuelle Arbeitsmarktdaten aus Deutschland. Dort ist die Zahl arbeitsloser Akademikerinnen und Akademiker zuletzt deutlich gestiegen, insbesondere bei jüngeren Absolventinnen und Absolventen, hob der Abgeordnete eine Information der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hervor. “Entscheidend ist, dass junge Menschen ihre Talente und Interessen bestmöglich entfalten können und jene Ausbildung wählen, die zu ihnen passt”, so Mair, der auch das Engagement von Spar Österreich positiv hervor – ein Unternehmen, das mit seiner Lehrlingsausbildung und der Spar-Akademie Wien, einer privaten Berufsschule mit Öffentlichkeitsrecht, einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung zukünftiger Fachkräfte leistet. “Unternehmen, die in die Ausbildung junger Menschen investieren, übernehmen Verantwortung für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts”, betonte Mair.

“Die Sicherung qualifizierter Fachkräfte ist eine zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Deshalb müssen wir die Lehre als attraktive, moderne und zukunftsorientierte Ausbildung weiter stärken. Davon profitieren die jungen Menschen ebenso wie unsere Betriebe und der gesamte Wirtschaftsstandort”, so der Lehrlingssprecher, der in diesem Zusammenhang auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer für dessen Einsatz zur Stärkung und Modernisierung der Lehre dankte. “Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer setzt mit seinen Initiativen genau die richtigen Schwerpunkte für eine moderne, attraktive Lehrausbildung mit besseren Aufstiegschancen. Mit der Kampagne ‘Made in Austria – Stolz auf unsere Fachkräfte’ rückt er zudem die Leistungen unserer Fachkräfte und den hohen Stellenwert der Lehre in den Mittelpunkt.” (Schluss)